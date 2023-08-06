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Первая лига. Агробизнес в волевом стиле переигрывает Металлист

Первая лига
(1 голосов)

Интересная игра в Волочиске

Первая лига. Агробизнес в волевом стиле переигрывает Металлист

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда из Волочиска не побеждает в Первой лиге 4 игры подряд: три ничьих и поражение. На своем же поле "Агробизнес" не проигрывает в течение 5 матчей: 2 победы и 3 ничьи. "Металлист" не играет вничью в Первой лиге 9 игр подряд: 7 побед и 2 поражения.

Харьковчане в начале встречи воспользовались ошибкой Романа Белого и открыли счет. Тепляков из-за пределов штрафной смог перебросить вышедшего из ворот голкипера - 0:1. Однако еще в первом тайме хозяева отыгрались. Виталий Равлик пробил в верхний угол ворот. Больше соперники до перерыва ничего не создали в атаке. Отметим, что средний возраст стартового состава гостей – 20 лет.

В начале второго тайма подопечные Чижевского вышли вперед. После подачи с фланга защитники "Металлиста" забыли Волкова, который точно пробил головой. Много ошибались гости в переходной фазе. Интрига в матче умерла на 78-й минуте, когда Толочко реализовал одиннадцатиметровый – 3:1. В итоге, "Агробизнес" празднует свою дебютную победу после возвращения в Первую лигу.

"Агробизнес" - "Металлист" 3:1

Голы: Равлик (26), Волков (57), Толочко (78, пен) - Тепляков (7)

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович – Гаврушко, Даценко, Белый, Квасный, Теплый, Толочко, Свистун, Равлик, Кузьмин, Волков

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Бусько, Гомес, Влага, Вернаттус, Чидомере, Багачанский, Мораренко, Дегтярь, Рязанцев, Тепляков

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Металлист (Харьков)
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