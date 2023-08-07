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Горняк-спорт - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Интригующее противостояние в Горишних Плавнях

Горняк-спорт - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча команд, которые, скорее всего, и в этом сезоне будут бороться за выживание. Соперникм с хорошим настроением подходили к матчу, ведь на прошлой неделе прошли дальше в Кубке. В "Мариуполе" запомнился опытный нападающий Александр Батальский, отличившийся хет-триком в ворота "Васта". Ожидаем, что гости будут иметь больше шансов на победу.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
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