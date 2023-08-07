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Горняк-спорт - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интригующее противостояние в Горишних Плавнях
Фото: ФК Гірник-Спорт
Встреча команд, которые, скорее всего, и в этом сезоне будут бороться за выживание. Соперникм с хорошим настроением подходили к матчу, ведь на прошлой неделе прошли дальше в Кубке. В "Мариуполе" запомнился опытный нападающий Александр Батальский, отличившийся хет-триком в ворота "Васта". Ожидаем, что гости будут иметь больше шансов на победу.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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