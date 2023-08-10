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Чех: Я рад вернуться домой. Неважно, что Карпаты сейчас в Первой лиге
Экс-хавбек "Шахтера" - о своем переходе во львовский клуб
Фото: ФК Карпати Львів
Полузащитник Максим Чех поделился мыслями после своего перехода в "Карпаты".
"В молодежной сборной я раньше пересекался с Тимофеем Сухарем и Андреем Кожухарем, которые сейчас выступают за "Карпаты". Также играл за "Мариуполь" с Павлом Полегенько. Убежден, что проблем с адаптацией в коллективе не возникнет.
Выступления за "Сабаил" - это был хороший опыт. Но я рад, что вернулся домой. Неважно, что "Карпаты" сейчас выступают в Первой лиге. Важно то, что перед командой стоит четкая задача. Будет интересно.
Мне нравится разрушать атаки соперника. Моя задача - не позволить оппоненту приблизиться к нашим воротам. Однако в целом мне импонирует атакующий футбол. Именно такой исповедуют "Карпаты". Просто каждый на поле выполняет свою роль", - цитирует игрока официальный сайт "зелено-белых".
Чех добавляет, что ключевым аргументом в пользу его переезда во Львов была возможность поработать с Мироном Маркевичем. Кроме того, Максим хорошо знает других наставников "Карпат" - Остапа Маркевича и Сергея Атласюка, под руководством которых он играл в "Мариуполе".
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