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Чех: Я рад вернуться домой. Неважно, что Карпаты сейчас в Первой лиге

Первая лига
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Экс-хавбек "Шахтера" - о своем переходе во львовский клуб

Чех: Я рад вернуться домой. Неважно, что Карпаты сейчас в Первой лиге

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Полузащитник Максим Чех поделился мыслями после своего перехода в "Карпаты".

"В молодежной сборной я раньше пересекался с Тимофеем Сухарем и Андреем Кожухарем, которые сейчас выступают за "Карпаты". Также играл за "Мариуполь" с Павлом Полегенько. Убежден, что проблем с адаптацией в коллективе не возникнет.

Выступления за "Сабаил" - это был хороший опыт. Но я рад, что вернулся домой. Неважно, что "Карпаты" сейчас выступают в Первой лиге. Важно то, что перед командой стоит четкая задача. Будет интересно.

Мне нравится разрушать атаки соперника. Моя задача - не позволить оппоненту приблизиться к нашим воротам. Однако в целом мне импонирует атакующий футбол. Именно такой исповедуют "Карпаты". Просто каждый на поле выполняет свою роль", - цитирует игрока официальный сайт "зелено-белых".

Чех добавляет, что ключевым аргументом в пользу его переезда во Львов была возможность поработать с Мироном Маркевичем. Кроме того, Максим хорошо знает других наставников "Карпат" - Остапа Маркевича и Сергея Атласюка, под руководством которых он играл в "Мариуполе".

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В статье: Максим Чех Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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