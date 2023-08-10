Чех: Я рад вернуться домой. Неважно, что Карпаты сейчас в Первой лиге

Полузащитник Максим Чех поделился мыслями после своего перехода в "Карпаты".

"В молодежной сборной я раньше пересекался с Тимофеем Сухарем и Андреем Кожухарем, которые сейчас выступают за "Карпаты". Также играл за "Мариуполь" с Павлом Полегенько. Убежден, что проблем с адаптацией в коллективе не возникнет.

Выступления за "Сабаил" - это был хороший опыт. Но я рад, что вернулся домой. Неважно, что "Карпаты" сейчас выступают в Первой лиге. Важно то, что перед командой стоит четкая задача. Будет интересно.

Мне нравится разрушать атаки соперника. Моя задача - не позволить оппоненту приблизиться к нашим воротам. Однако в целом мне импонирует атакующий футбол. Именно такой исповедуют "Карпаты". Просто каждый на поле выполняет свою роль", - цитирует игрока официальный сайт "зелено-белых".