Диназ попытается остановить Ингулец, шанс на дебютную победу для Металлурга. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра четырьмя матчами завершит третий тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, которые надеемся, будут интересными и результативными.

Группа А

"Буковина" - "Хуст"

12.08.2023. 15:30. "Буковина". "Черновцы"

Подопечные Мельничука неделю назад хоть и уступили "Карпатам", но смогли достойно сыграть против главного фаворита сезона. После возвращения сразу же вышел в центре полузащиты чемпион Европы 2009 среди юношей Чайковский и сыграл довольно неплохо. Без Сергийчука, Скрипника и Столяра черновицкий коллектив потерял свой атакующий потенциал, поэтому в заключительной трети поля все еще ощущаются проблемы. Хустяне имели чрезвычайно тяжелый старт после повышения в классе: сначала минимально уступили "Карпатам", а затем в этой же области полурезервным составом уступили второлиговой "Скале 1911" - 2:5. В прошлом туре подопечные Цыткина проиграли "Эпицентру", хотя в конце имели хорошие возможности для того, чтобы сравнять счет. Не хватало закарпатцам кадровой глубины, возможности перезагрузить игру из-за равноценных замен. Ожидается, что в противостоянии с "Буковиной" гости смогут зацепиться за первые в сезоне зачетные пункты.

"Металлист" - "Подолье"

12.08.2023. 16:30. "Авангард" г. Ужгород

Харьковчане проиграли все матчи на старте сезона: дважды "Эпицентру", а затем "Агробизнесу". На игру подопечных Анищенко без слез невозможно смотреть. Футболисты "Металлиста" достойно играют в начале встречи, а затем постепенно проседают. Команде еще предстоит работать над выносливостью. Перспективы на этот сезон у некогда именитого клуба плачевны. "Подолье" в прошлом туре уступило бузовской "Ниве", хотя за игрой подопечные Костышина выглядели довольно неплохо, но ничего кроме стандартов в атаке создать не могли. Лидер команды Виталий Каверин брал инициативу на себя, но его соперники смогли нейтрализовать. Фаворитами этого противостояния являются гости, которые имеют все шансы наконец-то победить.

Группа Б

"Ингулец" - "Диназ"

12.08.2023. 15:00. "Ингулец" пгт. Петрово

"Ингулец" - номер один по отборам и подборам мяча (107 раз) по итогам прошедшего тура. Подопечных Лупашко никто не может остановить. Заметно, что команда играет солидно и с запасом. Подписание опытного Богунова уже пошло на пользу петровскому коллективу, ведь Ярослав вышел на замену и отличился голом. "Диназ" в прошлом туре прервал свою серию без побед, длившуюся с мая. Победу вышгородцам своим дублем принес 38-летний нападающий Шевченко. Стоит отметить прогресс подопечных Головко в атаке, но в защите все же не хватает надежности. Надеяться на положительный результат гостям достаточно сложно, ведь у "Ингульца" более классная команда.

"Металлург" - "Горняк-Спорт"

12.08.2023. 16:00. "Центральный" г. Умань

После нулевой ничьей с "Кремнем" в первом туре запорожцы потерпели поражение от "Ингульца" на кубок (3:4 в Петровом), а затем сыграли вничью с "Викторией". Заменить Алексея Сидорова тренерскому штабу не удалось, а Галата вообще не может пока адаптироваться в новом коллективе. Лидером "Металлурга" сейчас является Сейтхалилов, пытающийся успевать повсюду. "Горняк-Спорт" своей победой над "Мариуполем" удивил многих. Достичь этого результата команда смогла за счет уверенной игры голкипера Проценко, отбившего несколько опасных ударов. Подопечные Куценко пытались при первой возможности доставлять мяч в заключительную треть поля, но с конструктивом были проблемы. Индивидуального мастерства футболистам "Горняка-Спорт" не хватает. Ожидаем, что запорожцы, несмотря на свои проблемы, все же смогут впервые в сезоне выиграть.