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Помогают сильнейшим? Видео спорного пенальти, благодаря которому Карпаты забили победный гол Прикарпатью

Первая лига
(1 голосов)

Первая лига Украины

Помогают сильнейшим? Видео спорного пенальти, благодаря которому Карпаты забили победный гол Прикарпатью

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

В матче третьего тура Первой лиги в группе А состоялся матч между "Карпатами" и "Прикарпатьем". Команда Мирона Маркевича – безоговорочный фаворит первенства, но пока не демонстрирует того футбола, которого ожидали болельщики львовян. Победы даются не без проблем.

Возможно, не было бы победы над "Прикарпатьем", если бы не решение арбитра Евгения Цибулько на 76-й минуте назначить пенальти в ворота ивано-франковской команды за контакт между Невесом и Французом.

Решение спорное. На видео – на 76-й минуте матча.

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В статье: Первая лига Карпаты (Галич)
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Комментарии (2)
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Gogagoga (Львів)
11.08.2023 в 19:43
Суддя ну дуже хотів допомогти Карпатам!
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0
Siren05 (Мариуполь)
11.08.2023 в 19:28
Ганьба!
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0

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