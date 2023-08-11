Помогают сильнейшим? Видео спорного пенальти, благодаря которому Карпаты забили победный гол Прикарпатью

В матче третьего тура Первой лиги в группе А состоялся матч между "Карпатами" и "Прикарпатьем". Команда Мирона Маркевича – безоговорочный фаворит первенства, но пока не демонстрирует того футбола, которого ожидали болельщики львовян. Победы даются не без проблем.

Возможно, не было бы победы над "Прикарпатьем", если бы не решение арбитра Евгения Цибулько на 76-й минуте назначить пенальти в ворота ивано-франковской команды за контакт между Невесом и Французом.

Решение спорное. На видео – на 76-й минуте матча.