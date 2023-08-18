Центральная игра тура в Петровом, интригующее противостояние в Полтаве. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют семь матчей четвёртого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Больше всего интереса вызывает игра в Петрово, где "Ингулец" будет принимать "Левый Берег".

Группа А

"Хуст" - Агробизнес"

19.08.2023. 15:30. "Карпаты". Хуст

Дебютанты Первой лиги в прошлом туре впервые сыграли в своем оптимальном составе. Появление Игоря Тыхненко в защите придало команде уверенности и надежности. Ничья против "Буковины" - неплохой результат, учитывая старт сезона. Хустянам все же пока не хватает вариативности в нападении, да еще и реализация подводит. Интересно будет последить за игрой команды без Луцивых, выгнанных из-за нарушения дисциплины. "Агробизнес" от матча к матчу прогрессирует. Однако неизвестно, как повлияет на команду отыгранные 120 минут в Кубке. У Александра Чижевского нет двух равноценных составов, потому в Кубке играла основа. Ожидаем, что хозяева могут набрать зачетные пункты в субботу.

"Подолье" - "Эпицентр"

19.08.2023. 16:30. "Подолье" г. Хмельницкий

Хмельницкий коллектив за счет характера смог вырвать ничью против "Металлиста". По игре заметно, что подопечным Костышина еще не хватает уверенности в своих силах. Команда достаточно неплохо играет в защите, но в заключительной трети поля не хватает нестандартных действий. "Эпицентр" в этом сезоне еще не проигрывал. Нельзя сказать, что подопечные Нагорняка играют ярко в атаке, но результат такая игра приносит. Фаворитами противостояния есть гости, но ожидаем, что хмельницкая команда сможет дать бой. К тому же, в состав вернется дисквалифицированный Веремиенко.

Группа Б

"Чернигов" - "Мариуполь"

19.08.2023. 12:00. "Юность". Чернигов

Приазовцы прошли в Кубке Украины, но какой ценой далась эта победа. Во вторник 120 минут у "Мариуполя" отыграла основа, а времени на восстановление было не так уж много. "Чернигов" в недельном цикле имел возможность готовиться к матчу, но у "северян" не будет ведущего игрока Зенченко. Ожидаем, что игра будет напряженной и малорезультативной.

"Диназ" - "Виктория"

19.08.2023. 15.00. "Динпз". Демидов

Подопечные Бессмертного подходят к матчу после победы над "Ингульцем" в Кубке. Коллектив из Сум играет прагматично, но это начало приносить свои плоды. В хорошей форме сейчас находится Денис Долинский, прогрессирующий от игры к игре. Смотреть на игру "Виктории" достаточно сложно, ведь слишком мало команда создает в атаке, но две победы подряд свидетельствуют о том, что тренерский штаб двигается в правильном направлении. У "Диназа" было больше времени на подготовку к матчу, ведь подопечные Головко вылетели из Кубка раньше. Поражение от "Ингульца" не стоит учитывать, ведь подопечных Лупашко пока в чемпионате никто не может остановить. Следует отметить ограниченный кадровый потенциал вышгородцев. Заменить 38-летнего нападающего Шевченко так никто и не смог. Это будет классическая игра на три результата.

"Горняк-Спорт" - "Кремень"

19.08.2023. 15:30. "Юность" г. Горишние Плавни

Мало кто надеялся, что подопечные Куценко выиграют три матча подряд. Однако "Горняк-Спорт" за счет организованной игры в защите и надежности голкипера Проценко удивил всех. Безусловно, не стоит ожидать результативного футбола от "Горняка-Спорта", но выжимать максимум из минимума эта команда умеет. От "Кремня" все же ожидали большего, но потери лидеров все же существенно отразились на игре. Особенно это касается атаки. Подопечные Локтионова уже восемь игр не побеждают, но в субботу будет возможность исправить эту статистику.

"Полтава" - "Металлург"

19.08.2023. 16:00. "Молодежный" г. Полтава

Подопечные Сысенко на прошлой неделе снова разочаровали своих болельщиков. У большинстве полтавчане не смогли удержать победу в противостоянии с "Мариуполем". Обновленной "Полтаве" все же не хватает стабильности и по ходу сезона команда еще не раз удивит, но и провалов будет хватать. Запорожцы свою игру никак не могут найти. В атаке подопечные Микитина производят жалкое впечатление. Нет Сидорова – нет голов. Однако у команды было время, чтобы перестроиться, но этого не было сделано. С такой игрой сложно рассчитывать на победу против неуступчивой "Полтавы".

"Ингулец" - "Левый Берег"

19.08.2023. 17:00. "Ингулец" пгт. Петрово

Безусловно, это центральная игра всего тура. Соперники на старте сезона радуют своих болельщиков. Особенно это касается игры в атаке. "Ингулец" пожертвовал кубковой игрой, чтобы тщательно подготовиться к матчу в субботу. "Левый Берег" - это серьезный оппонент, но сможет ли Виталий Первак равноценно заменить Ивана Когута и двух защитников Андреешина и Якымца. Сейчас именно петровцы выглядят более сбалансированно и солидно, но для них это также будет самым большим испытанием на старте сезона. Ожидаем интересный и напряженный футбол.