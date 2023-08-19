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Горняк-Спорт - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Дерби Полтавской области

Горняк-Спорт - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

Мало кто надеялся, что подопечные Куценко выиграют три матча подряд. Однако "Горняк-Спорт" за счет организованной игры в защите и надежности голкипера Проценко удивил всех. От "Кремня" все же ожидали большего, но потери лидеров все же существенно сказались на игре. Особенно это касается атаки.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) смотреть футбол онлайн
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