Первая лига. Дебютная в сезоне победа Кремня, Металлург в меньшинстве обыгрывает Полтаву

Сегодня в Первой лиге было сыграно ряд матчей, вызвавших особый интерес. Вашему вниманию результаты пяти противостояний.

"Хуст" - Агробизнес" 0:1

Голы: Кузьмин (74)

Хустяне до этого тура в Первой лиге еще не забивали. К тому же, у команды были существенные кадровые потери. Накануне тура стало известно, что нападающие хустян Василий и Петр Луцивы перешли в "Металлист", а также завершили выступления в закарпатском клубе вратарь Белименко и вингер Фляшко. "Агробизнес" на неделе в Кубке обыграл любительский "Николаев", но потратил для этого немало сил.

В первой половине встречи было много борьбы, но в заключительной трети поля соперникам не хватало нестандартных действий. Нулевая ничья закономерный результат после первого тайма. Казалось, что матч так и завершится без голов, но на 74-й минуте хавбек Роман Кузьмин принес "Агробизнесу" победу – 0:1.

"Подолье" - "Эпицентр" 0:0

"Подолье после годовой паузы еще не побеждало, а "Эпицентр" наоборот, пока не проиграет. В Хмельницк команда Сергея Нагорняка приехала с приподнятым настроением, потому что во вторник одержала кубковую гостевую победу над "Прикарпатье".

В первом тайме больше контролировали мяч гости, но до голевых моментов дело не доходило. "Подолье" довольно неплохо играло в защите, но с продвижением вперед у хозяев были проблемы. Отметить можно разве что удар хавбека "Эпицентра" Ляшенко, но он в створ ворот не угодил.

Во второй половине встречи никто из соперников тоже не хотел рисковать, работы у голкиперов не было. Соперники не радовали атакующим футболом. Можно отметить разве что нападающего "Подолья" Войтиховского, постоянно держащего в напряжении защитников соперника. В итоге, игра так и завершилась без голов.

"Диназ" - "Виктория" 0:1

Голы: Галенко (46)

Удаление: Ворона (90+3)

Вышгородцы уже имеют в своем пассиве два поражения, но вряд ли кто-то будет критиковать команду за 0:3 от "Ингульца". "Виктория" находится на эмоциональном подъеме после кубковой победы над "Ингульцем", который правда играл не основой.

В первой половине встречи сложно было отдать кому-либо инициативу, темп матча был слишком медленным. Вспомнить можно разве что момент Машталира, но игрок "Виктории" пробил мимо ворот. Учитывая ход матча, нулевая ничья закономерный результат после первого тайма. Сразу после перерыва Галенко после передачи Шаврина вывел "Викторию" вперед. Отыграться хозяева так и не смогли. Второе подряд поражение "Диназа".

"Горняк-Спорт" - "Кремень" 0:1

Голы: Глоба (40)

Дерби Полтавщины в Горишних Плавнях. "Горняк-Спорт" приятно удивляет всех - две подряд победы в чемпионате, да еще и победа в Кубке. "Кремень" неудачно стартовал в чемпионате, получив только одно очко. Подопечные Локтионова не могут выиграть уже восемь игр.

Уже на 15-й минуте должен был забивать Нижник, но игрок "Горняка-Спорт" не попал в пустые ворота после ошибки защитников соперника. Было много вертикального фубола, но остроты впереди маловато. У подопечных Локтионова также был свой момент, но Глоба не смог переиграть Проценко. Казалось, что на перерыв команды пойдут без голов, но Глоба шикарным ударом из штрафной вывел хозяев вперед – 1:0.

Хозяева во втором тайме могли забивать еще, но какой матч подряд надежно сыграл Проценко. Тем не менее, дебютную в сезоне победу "Кремень" все же одержал.

"Полтава" - "Металлург" 1:2

Голы: Щербак (54) - Галата (68), Палюх (84)

Удаление: Полевой (25)

После разгромного поражения в стартовом туре подопечные Владимира Сысенко в предыдущих двух гостевых матчах набрали 4 очка, в том числе в прошлом туре с "Мариуполем". В этот раз полтавчане проведут первый домашний матч нового сезона. Металлург после трех туров набрал всего одно очко.

Уже в середине первого тайма гости остались в меньшинстве. Подвел свою команду опытный Владимир Полевой. Однако реализовать численное большинство до перерыва хозяева не смогли. Достигли своего хозяина в начале второго тайма. После прострела Копытова отличился Дмитрий Щербак – 1:0. Достаточно неожиданно запорожцы сравняли счет. Сейтхалилов пробил в стойку, но первым на добивании оказался Галата – 1:1. В конце матча Сергей Палюх вывел гостей вперед – 1:2. В итоге, матч завершился волевой победой гостей.