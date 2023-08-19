Первая лига. Ингулец переигрывает Левый Берег

Этот матч вызвал самый большой интерес во всем четвертом туре. Встреча лидеров этой группы. "Ингулец", вернувшись в Первую лигу, после трех туров очков не теряет, побеждая соперников с разницей не менее двух голов. "Левый Берег" со времени дебюта в Первой лиге провел первый гостевой матч. В предыдущей игре на своем поле подопечные Виталия Первака разгромили "Чернигов".

В начале встречи хозяева больше контролировали мяч, но проблем защиты "Левого Берега" они не создавали. Вспомнить можно разве что удар Козака из-за пределов штрафной, но слишком высоко. Киевляне могли забивать после стандарта, но удар Спивакова парировал голкипер. На 18-й минуте петровцы открыли счет. После подачи Козака отличился Артем Ситало – 1:0. Лидеры "Ингульца" снова проявили себя.

После гола подопечные Лупашко уверенно играли по счету. После перерыва характер игры не изменился. Стоит отметить солидность петровцев, знавших, что им делать в той или иной игровой ситуации. На 58-й минуте после розыгрыша штрафного Шершень головой пробил в дальний угол – 2:0. Гости сегодня были не похожи сами на себя. На 87-й минуте после розыгрыша штрафного мощно в верхний угол пробил Арсен Слотюк - 2:1.

В итоге, четвертая подряд победа "Ингульца".

"Ингулец" - "Левый Берег" 2:1

Голы: Ситало (18), Шершень (58) - Слотюк (87)

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Сидоренко, Кольцов, Пятов, Запорожец, Козыренко, Козак, Ситало

"Левый Берег" (стартовый состав): Чеботарев – Астахов, Самар, Слотюк, Дударенко, Спиваков, Дедух, М. Когут, Войцеховский, Синица, Сухоручко