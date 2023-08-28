Агробизнес - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Подопечные Чижевского достигли существенного прогресса, если сравнивать со стартом сезона. После кубкового матча футболистам "Агробизнеса" было непросто, но они все же смогли вырвать победу у "Хуста". "Подолье" после годовой паузы возобновив выступления в Первой лиге, еще не побеждало.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.