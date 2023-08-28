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Агробизнес - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Агробізнес
Подопечные Чижевского достигли существенного прогресса, если сравнивать со стартом сезона. После кубкового матча футболистам "Агробизнеса" было непросто, но они все же смогли вырвать победу у "Хуста". "Подолье" после годовой паузы возобновив выступления в Первой лиге, еще не побеждало.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 16.30.
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