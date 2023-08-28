Виктория - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Виктория", дебютировав в Первой лиге, еще не знает горечи поражения. Подопечные Анатолия Бессмертного еще и в Кубке выбили "ЛНЗ". "Горняк-Спорт" пока вничью в этом чемпионате не играет - по две победы и поражения, в том числе в прошлом туре дома уступив "Кремню".

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15:00.