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Виктория - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
"Виктория", дебютировав в Первой лиге, еще не знает горечи поражения. Подопечные Анатолия Бессмертного еще и в Кубке выбили "ЛНЗ". "Горняк-Спорт" пока вничью в этом чемпионате не играет - по две победы и поражения, в том числе в прошлом туре дома уступив "Кремню".
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15:00.
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