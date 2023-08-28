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Первая лига. Очередная минимальная победа Виктории

Первая лига
(1 голосов)

Подопечных Бессмертного не остановить

Первая лига. Очередная минимальная победа Виктории

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Виктория", дебютировав в Первой лиге, еще не знает горечи поражения. К тому же, в Кубке сумчане смогли выбить "ЛНЗ". "Горняк-Спорт" пока вничью в этом чемпионате не играет - по две победы и поражения.

Более опытные хозяева прогнозированно с первых минут взять мяч под свой контроль. Безусловно, игра "Виктории" не богата большим количеством моментов, но прагматизм приносит результат. Уже на девятой минуте сумчане вышли вперед. После шикарной передачи Машталира отличился Шаврин – 1:0. В конце тайма мог увеличить преимущество "Виктории" Покотилюк, но он после углового пробил в стойку.

Во второй половине встречи гости пытались отыграться, но забить сумчанам задача, с которой далеко не все могут справиться. В итоге, матч завершился победой подопечных Бессмертного.

"Виктория" - "Горняк-Спорт" 1:0

Голы: Шаврин (9)

"Виктория" (стартовый состав): Александр Литвиненко, Богдан Бычков, Андрей Нелин, Дмитрий Ульянов, Ярослав Галенко, Максим Покотилюк, Богдан Мышенко, Денис Долинский, Максим Сасовский, Вадим Шаврин, Сергей Машталир

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Ярослав Проценко, Владислав Молько, Даниил Дмитриев, Инал Черткоев , Денис Черныш, Максим Шептицкий, Александр Кальчук, Илья Юрченко, Артур Орнат, Евгений Мороз, Никита Жуков

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Виктория (Сумы)
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