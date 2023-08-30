Непогодов продолжит карьеру в Первой лиги, - СМИ

Голкипер Дмитрий Непогодов, который этим летом покинул "Черноморец", может продолжить карьеру в клубе Первой лиги.

Игроком активно интересуется " Подолье ", так как именно вратарская позиция больше всего вызывает беспокойство у тренерского штаба команды.

Ожидается, что хмельницкий клуб подпишет 35-летнего кипера до закрытия трансферного окна.

В стартовых 5-ти турах Первой лиги "Подолье" четыре раза сыграло вничью при одном поражении с разницей голов 2:4.