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Непогодов продолжит карьеру в Первой лиги, - СМИ
Кипером активно интересуется Подолье
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
Голкипер Дмитрий Непогодов, который этим летом покинул "Черноморец", может продолжить карьеру в клубе Первой лиги.
Игроком активно интересуется "
Ожидается, что хмельницкий клуб подпишет 35-летнего кипера до закрытия трансферного окна.
В стартовых 5-ти турах Первой лиги "Подолье" четыре раза сыграло вничью при одном поражении с разницей голов 2:4.
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