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Непогодов продолжит карьеру в Первой лиги, - СМИ

Первая лига
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Кипером активно интересуется Подолье

Непогодов продолжит карьеру в Первой лиги, - СМИ

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

Новина українською

Голкипер Дмитрий Непогодов, который этим летом покинул "Черноморец", может продолжить карьеру в клубе Первой лиги.

Игроком активно интересуется "Подолье", так как именно вратарская позиция больше всего вызывает беспокойство у тренерского штаба команды.

Ожидается, что хмельницкий клуб подпишет 35-летнего кипера до закрытия трансферного окна.

В стартовых 5-ти турах Первой лиги "Подолье" четыре раза сыграло вничью при одном поражении с разницей голов 2:4.

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В статье: Дмитрий Непогодов Подолье (Хмельницкий)
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Источник:
sport.ua

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