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Карпаты объявили о подписании форварда Агробизнеса

Первая лига
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Пару месяцев назад он выступал на любительском уровне

Карпаты объявили о подписании форварда Агробизнеса

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

"Карпаты" объявили о подписании форварда "Агробизнеса" Виталия Равлика.

Детали трансфера не разглашаются.

Однако согласно данным Transfermarkt, контракт 23-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. За футболиста заплатили 80 тысяч евро.

Равлик стал игроком "Агробизнеса" в июле 2023 года. В текущем сезоне Виталий успел сыграть 7 матчей за клуб из Волочиска и забить два гола. До перехода в "Агробизнес" он выступал на любительском уровне за "Юность" (Львовская область).

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Карпаты (Львов)
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Источник:
fckarpaty.org.ua

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