Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты объявили о подписании форварда Агробизнеса
Пару месяцев назад он выступал на любительском уровне
Фото: fckarpaty.org
"Карпаты" объявили о подписании форварда "Агробизнеса" Виталия Равлика.
Детали трансфера не разглашаются.
Однако согласно данным Transfermarkt, контракт 23-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. За футболиста заплатили 80 тысяч евро.
Равлик стал игроком "Агробизнеса" в июле 2023 года. В текущем сезоне Виталий успел сыграть 7 матчей за клуб из Волочиска и забить два гола. До перехода в "Агробизнес" он выступал на любительском уровне за "Юность" (Львовская область).
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Крошками сыт не будешь
- Вылет Динамо и Днепра-1 из еврокубков, Заря в ЛК, Шахтер сыграет с Барсой. Главные новости за 31 августа
- Здесь без представителей Украины. Определились все участники группового раунда Лиги Европы
- Карпаты за 585 тысяч евро выкупили у Александрии контракт Бабогло
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
Новости по теме
- 14:53 Украинские Встреча двух Нив, Левый Берег будет принимать Чернигов. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
- 14:33 Украинские Грозный соперник для Буковины, Эпицентр посетит Хуст. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 19:53 Украинские Второй раунд Кубка Украины. Буковина проигрывает любителям, Кудровка выбивает Кремень