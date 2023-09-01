"Карпаты" объявили о подписании форварда "Агробизнеса" Виталия Равлика.

Детали трансфера не разглашаются.

Однако согласно данным Transfermarkt, контракт 23-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2025 года. За футболиста заплатили 80 тысяч евро.

Равлик стал игроком "Агробизнеса" в июле 2023 года. В текущем сезоне Виталий успел сыграть 7 матчей за клуб из Волочиска и забить два гола. До перехода в "Агробизнес" он выступал на любительском уровне за "Юность" (Львовская область).