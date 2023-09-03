Первая лига. Диназ прерывает серию из трех поражений подряд

"Диназ" в предыдущих трех матчах чемпионата очков не набирал и голов не забивал. "Горняк-Спорт" не досчитался очков в предыдущих двух играх Первой лиги, проиграв с одинаковым счетом 0:1. Учитывая это, результат был очень важным для обеих команд.

Хозяева активно начали матч, но выжать максимум из своих атак не могли. Подопечные Куценко делали ставку на быстрый выход из защиты, но отобрать мяч они не могли. На 16-й минуте Шевченко с нескольких метров пробивал под перекладину, но Проценко сыграл блестяще. Игровое преимущество хозяев с каждой минутой становилось все более очевидным и они все же достигли своего. Отличился Алексей Малаки - 1:0.

Гости отличились после своей первой акцентированной атаки. Жуков подал, а Посевкин головой отправил мяч в сетку – 1:1. Больше в первом тайме голов не забивали.

В начале второго тайма после подачи Старенького отличился новичок "Диназа" Гильерме – 2:1. Бразилец забивает в свой день рождения. На 70-й минуте все вопросы о победителе снял Кириченко, реализовавший выход один на один – 3:1. Замена Головка сработала.

В итоге, "Диназ" прерывает серию из трех подряд поражений.

"Диназ" - "Горняк-Спорт" 3:1

Голы: Малаки (18), Гильерме (54), Кириченко (70) - Посевкин (21)

"Диназ" (стартовый состав): Вадим Дмитроченко, Вячеслав Шевченко, Дмитрий Еременко, Александр Литвинов, Артем Хоцяновский, Евгений Ярмак, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Иван Матюшенко, Алексей Малаки, Гильерме де Соуза Насименто

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Ярослав Проценко, Радион Посевкин, Владислав Молько, Инал Черткоев , Денис Черныш, Максим Шептицкий, Александр Кальчук, Илья Юрченко, Эффионг Экемини Нсими, Евгений Мороз, Никита Жуков