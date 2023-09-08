  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Опытный нападающий принес Мариуполю волевую победу
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Опытный нападающий принес Мариуполю волевую победу

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра тура

Первая лига. Опытный нападающий принес Мариуполю волевую победу

Фото: ФК Діназ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Борисполе девятая команда группы Б принимала седьмую. Ничейная клуба рекордная серия "Мариуполя" длится уже три игры. "Диназ" в предыдущей игре дома победил "Горняк-Спорт", впервые с начала чемпионата забив три гола в одной игре. Таким образом, вышгородцы прервали свою серию из трех подряд поражений.

Противостояние началось очень неожиданно. Первый удар в матче завершился голом. Кириченко отважился на удар из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Терехова залетел в ворота – 0:1. После этого хозяева перехватили инициативу. По счету вышгородцы играли достаточно уверенно и рационально. С позиционным футболом у приазовцев были существенные проблемы, но сравнять счет они могли. После подачи с фланга пробивал Харжевский, но его удар в прыжке парировал Дмитроченко. В конце тайма после быстрой атаки мог увеличивать преимущество гостей Старенький, но он с нескольких метров пробил мимо ворот.

На 41-й минуте после передачи Пуды шикарным ударом с острого угла отличился Мочевинский – 1:1. Мариупольцы все же добились своего перед самым перерывом. Через две минуты хозяева даже вышли вперед. Харжевский подал, а Батальский головой пробил в угол – 2:1. Дебютный в чемпионате гол за "Мариуполь" забивает опытный нападающий.

В начале второго тайма мог снимать все вопросы о победителе Зубков, но он пробил выше ворот. Вышгородцы пытались пройти организованную защиту соперника, но у них мало что получалось. К сожалению, гости после перерыва больше разочаровували. Отыграться подопечные Головко не смогли.

"Мариуполь" - "Диназ" 2:1

Голы: Мочевинский (41), Батальский (43) - Кириченко (2)

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Илья Караващенко, Петр Харжевский, Артем Терехов, Иван Мочевинский, Александр Батальский, Егор Булгаков, Никита Тепляков, Павел Шушко, Дмитрий Пуды, Иван Мельниченко, Илья Зубков

"Диназ" (стартовый состав): Вадим Дмитроченко, Дмитрий Еременко, Александр Литвинов, Андрей Новиков, Евгений Ярмак, Даниил Кириченко, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Иван Матюшенко, Алексей Малаки, Гильерме де Соуза Насименто

По теме
yellow-arrow
Кремень - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Мариуполь - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Интересное противостояние в Борисполе, испытание лидером для Кремня. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диназ (Вышгород) ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде