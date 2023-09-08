Первая лига. Опытный нападающий принес Мариуполю волевую победу

В Борисполе девятая команда группы Б принимала седьмую. Ничейная клуба рекордная серия "Мариуполя" длится уже три игры. "Диназ" в предыдущей игре дома победил "Горняк-Спорт", впервые с начала чемпионата забив три гола в одной игре. Таким образом, вышгородцы прервали свою серию из трех подряд поражений.

Противостояние началось очень неожиданно. Первый удар в матче завершился голом. Кириченко отважился на удар из-за пределов штрафной и мяч с рикошетом от Терехова залетел в ворота – 0:1. После этого хозяева перехватили инициативу. По счету вышгородцы играли достаточно уверенно и рационально. С позиционным футболом у приазовцев были существенные проблемы, но сравнять счет они могли. После подачи с фланга пробивал Харжевский, но его удар в прыжке парировал Дмитроченко. В конце тайма после быстрой атаки мог увеличивать преимущество гостей Старенький, но он с нескольких метров пробил мимо ворот.

На 41-й минуте после передачи Пуды шикарным ударом с острого угла отличился Мочевинский – 1:1. Мариупольцы все же добились своего перед самым перерывом. Через две минуты хозяева даже вышли вперед. Харжевский подал, а Батальский головой пробил в угол – 2:1. Дебютный в чемпионате гол за "Мариуполь" забивает опытный нападающий.

В начале второго тайма мог снимать все вопросы о победителе Зубков, но он пробил выше ворот. Вышгородцы пытались пройти организованную защиту соперника, но у них мало что получалось. К сожалению, гости после перерыва больше разочаровували. Отыграться подопечные Головко не смогли.

"Мариуполь" - "Диназ" 2:1

Голы: Мочевинский (41), Батальский (43) - Кириченко (2)

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Илья Караващенко, Петр Харжевский, Артем Терехов, Иван Мочевинский, Александр Батальский, Егор Булгаков, Никита Тепляков, Павел Шушко, Дмитрий Пуды, Иван Мельниченко, Илья Зубков

"Диназ" (стартовый состав): Вадим Дмитроченко, Дмитрий Еременко, Александр Литвинов, Андрей Новиков, Евгений Ярмак, Даниил Кириченко, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Иван Матюшенко, Алексей Малаки, Гильерме де Соуза Насименто