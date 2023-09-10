Горняк-Спорт - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Еще одно дерби Полтавщины ожидает нас на старте сезона. Подопечные Куценко сейчас находятся не в самом лучшем состоянии. "Горняк-Спорт" проиграл три матча подряд, но молодой коллектив никогда не сдается. "Полтава" была близка к тому, чтобы переиграть "Викторию", однако в конце встречи пропустила. Кого на этот раз поставит Сысенко в старте в нападение? После подписания Вивдича у тренера полтавчан есть выбор.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.