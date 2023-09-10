Первая лига. Ассист голкипера не помог Горняку-Спорт набрать очки в дерби Полтавщины

Встречались пятая и восьмая команды группы Б. Подопечные Куценко после удачного старта проиграли три матча подряд. "Полтава" в прошлом туре дома потеряла победу над "Викторией", но именно гости считались фаворитами противостояния.

Уже в дебюте противостояния гости открыли счет. После фирменной фланговой атаки отличился Вивдич – 0:1. Во втором матче подряд за свою новую команду забивает молодой нападающий. Отыгрались хозяева достаточно быстро. После передачи голкипера Проценко головой переправил мяч в сетку Нсини – 1:1. Достаточно неожиданное развитие событий. Этот эпизод голевым сложно назвать, но результат на табло.

Во второй половине тайма было много борьбы, но без конструктива. Полтавчане больше владели мячом, но не рисковали. Учитывая развитие событий, ничья – закономерный результат после первого тайма.

Сразу после перерыва пытались выйти вперед хозяева, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Полтавчане забили из своей первой акцентовой атаки во втором тайме. Мяч с рикошетом от Нсини оказался у Щербака, точно пробившего головой - 1:2. Через несколько минут с пенальти увеличил преимущество "Полтавы" Перебора – 1:3. В итоге, четвертое подряд поражение "Горняка-Спорт".

"Горняк-Спорт" - "Полтава" 1:3

Голы: Нсини (19) - Вивдич (11), Щербак (54), Перебора (59, пен)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко – Шептицкий, Мороз, Черныш, Юрченко, Черткоев, Гора, Жуков, Посевкин, Нижник, Нсини

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Пось, Ходуля, Опанасенко, Коцюмака, Даниленко, Копытов, Мигунов, Щербак, Горжуй, Вивдич