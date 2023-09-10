  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Ассист голкипера не помог Горняку-Спорт набрать очки в дерби Полтавщины
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Ассист голкипера не помог Горняку-Спорт набрать очки в дерби Полтавщины

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра воскресенья

Первая лига. Ассист голкипера не помог Горняку-Спорт набрать очки в дерби Полтавщины

Фото: ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встречались пятая и восьмая команды группы Б. Подопечные Куценко после удачного старта проиграли три матча подряд. "Полтава" в прошлом туре дома потеряла победу над "Викторией", но именно гости считались фаворитами противостояния.

Уже в дебюте противостояния гости открыли счет. После фирменной фланговой атаки отличился Вивдич – 0:1. Во втором матче подряд за свою новую команду забивает молодой нападающий. Отыгрались хозяева достаточно быстро. После передачи голкипера Проценко головой переправил мяч в сетку Нсини – 1:1. Достаточно неожиданное развитие событий. Этот эпизод голевым сложно назвать, но результат на табло.

Во второй половине тайма было много борьбы, но без конструктива. Полтавчане больше владели мячом, но не рисковали. Учитывая развитие событий, ничья – закономерный результат после первого тайма.

Сразу после перерыва пытались выйти вперед хозяева, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Полтавчане забили из своей первой акцентовой атаки во втором тайме. Мяч с рикошетом от Нсини оказался у Щербака, точно пробившего головой - 1:2. Через несколько минут с пенальти увеличил преимущество "Полтавы" Перебора – 1:3. В итоге, четвертое подряд поражение "Горняка-Спорт".

"Горняк-Спорт" - "Полтава" 1:3

Голы: Нсини (19) - Вивдич (11), Щербак (54), Перебора (59, пен)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко – Шептицкий, Мороз, Черныш, Юрченко, Черткоев, Гора, Жуков, Посевкин, Нижник, Нсини

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба – Пось, Ходуля, Опанасенко, Коцюмака, Даниленко, Копытов, Мигунов, Щербак, Горжуй, Вивдич

По теме
yellow-arrow
Подолье уже не последнее, Полтава поднимается в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги
yellow-arrow
Первая лига. Дебютная в сезоне победа Подолья
yellow-arrow
Первая лига. Вторая подряд волевая ничья бузовской Нивы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Полтава
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде