Прикарпатье возвращается после паузы, Карпаты будут принимать Подолье. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра стартует восьмой тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний, от которых ожидаем интриги и результативности.

Группа А

"Прикарпатье" - "Эпицентр"

15.09.2023. 14:00. "Рух". Ивано-Франковск

"Эпицентр" завершил клубную антирекордную безвыигрышную серию в Первой лиге, которая длилась в течение 4 игр: 2 ничьих и 2 поражения. Подопечные Нагорняка в меньшинстве обыграли "Буковину". Победу команде принес "джокер" Максим Гирный. Талантливый нападающий вышел на замену и реализовал одиннадцатиметровый. Также стоит отметить дебют хавбека Ахмеда Алибекова, сразу влившегося в новый коллектив. "Прикарпатье" прошлый тур пропускало, ведь их матч с "Металлистом" сыграют одиннадцатого октября. Сейчас сложно оценить как эта пауза на игровой тонус подопечных Рыпана. Ожидаем, что именно гости будут ближе к победе.

"Буковина" - "Агробизнес"

15.09.2023. 15:00. "Буковина". г. Черновцы

В Черновцах встретятся седьмая и пятая команды группы. Подопечные Мельничука в большинстве уступили "Эпицентру", хотя имели все шансы вырывать ничью. В этом противостоянии проявилась у "Буковины" проблема с реализацией. Коллектив из Волочиска смог составить достойную конкуренцию грозным "Карпатам" (0:1). Подопечные Чижевского играют организованно в защите, но им не хватает нападающего, который мог решать судьбы матчей. С констуктивом в заключительной трети поля у "Агробизнеса" существенные проблемы. Однако не стоит ожидать чего-то чрезвычайного от коллектива, составленного из футболистов Премьер-лиги Львовщины. В случае победы "Буковина" сможет обойти конкурента в таблице.

"Карпаты" - "Подолье"

15.09.2023. 16:30. "Украина". Львов

Безусловно, это центральный матч в пятницу. "Подолье" наконец-то впервые в сезоне смогло выиграть, поэтому подопечные Костышина во Львов приезжают на фоне эмоционального подъема. Легко против хмельницкого коллектива львовянам не будет. К тому же, "Карпатам" пока все же не хватает стабильности. В игре "Карпат" в Волочиске было не так много ярких моментов, но класс есть класс. Во втором тайме подопечные Маркевича не позволили оппонентам создать никаких предпосылок для гола. Стоит отметить Чачуа, ставшего настоящим лидером команды в прошлом туре.

Особое внимание хозяевам стоит обратить на игру "Подолья" во время стандартов, ведь именно после угловых подопечные Костышина забили дважды в ворота "Нивы". Ожидаем, что "Карпатам" будет непросто, но за счет класса "львы" все же должны побеждать.