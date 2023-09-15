Игра тура в Петрово, интересное противостояние в Хусте. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще четыре матча восьмого тура Первой лиги. После паузы возвращается "Металлист", который сыграет против второй команды группы А. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Нива" Бузова - "Металлист"

16.09.2023. 13:00. "Юбилейный". м. Буча

Харьковчане из-за участия четырех игроков в юношеской сборной прошлый тур пропускали, но время просто так они не тратили. Клуб арендовал воспитанника "Шахтера" Эдварда Кобака, а также присоединился к коллективу воспитанник "Динамо" Исаенко. К тому же. в спарринге подопечные Анишенко разгромили "Минай" – 3:0. Это говорит о том, что команда в хорошей форме подходит к матчу с одним из лидеров группы. "Нива" второй тур подряд была близка к дебютному в сезоне поражению, но за счет характера подопечные Жабченко смогли отыграться в противостоянии с "Хустом" - 2:2. К игре команды осталось много вопросов, особенно это касается переходной фазы. Хустяне дважды воспользовались ошибками футболистов "Нивы" при возвращении из атаки. Ожидаем интересное и напряженное противостояние.

"Хуст" - "Нива" Тернополь

16.09.2023. 13:30. "Карпаты". Хуст

Подопечные Цыткина неделю назад были близки ко второй подряд победе, но в напряженном матче сыграли вничью с бузовской "Нивой". Таким образом, новичок Первой лиги смог оторваться от дуэта аутсайдеров. В первую очередь хустяне прибавили в агрессии и надежности в защите. Однако до идеала еще очень далеко. Футболисты "Хуста" почувствовали, что они могут достойно противостоять одному из лидеров и это должно им придать уверенность в собственных силах.

Тернопольский коллектив второй тур не может выиграть. Поражение от "Подолья" стало вполне заслуженным, ведь слишком пассивно играли футболисты "Нивы" до перерыва. У тернополян после отличного старта наметился определенный кризис – только одна победа в последних пяти турах. Против такого неуступчивого "хуста" прервать эту серию будет непросто.

Группа Б

"Диназ" - "Полтава"

16.09.2023. 14:00. "Диназ". с. Демидов

Вышгородцы в прошлом туре выигрывали у "Мариуполя", но провалили второй тайм и уступили (1:2). "Диназ" сейчас занимает восьмое место и ему следует набирать очки, чтобы оторваться от зоны вылета. Однако добиться результата против "Полтавы" будет непросто. Подопечные Сысенко после победы над "Горняком-Спорт" поднялись в топ-3. С лучшей стороны проявил себя новичок команды Вивдич, забивший во втором матче подряд. Безусловно, игра "Полтавы" еще далека от идеальной, ведь даже по ходу матча команда проседает. Однако за счет качественной игры на флангах результат пока удается достигать. Ожидаем, что гости в непростом матче смогут набрать очередные три очка.

"Ингулец" - "Виктория"

16.09.2023. 15:00. "Ингулец". пгт. Петрово

Этот матч можно считать самым ожидаемым во всем туре, ведь встретятся лидеры группы. Беспроигрышная клубная рекордная серия "Ингульца" в Первой лиге длится 20 игр: 14 побед и 6 ничьих. В прошлом туре подопечные Лупашко на классе обыграли "Кремень" - 2:0. Однако была у команды существенная потеря после этого матча - травмировался основной бомбардир Ситало. Пока неизвестно, сможет ли Артем восстановиться до противостояния в субботу.

Подопечные Бессмертного в волевом стиле переиграли "Чернигов" - 2:1. К игре команды в последнее время очень много вопросов. Кажется, что физическая и эмоциональная усталость все же оказывает существенное влияние на команду. Однако, за счет опытных игроков результат удается выжимать. В случае победы сумчане смогут сократить отставание от лидера до одного очка.