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Перенесенный матч четвертого тура. Что смотреть в среду в Первой лиге
Сверхважная игра для гостей
Фото: ФСК Маріуполь
Завтра сыграют матч четвертого тура Первой лиги между "Черниговым" и "Мариуполем". Это противостояние должно было состояться еще в середине августа, но из-за очередного российского террористического акта игру перенесли.
"Чернигов" - "Мариуполь"
13.09.2023. 13:00. "Юность". Чернигов
Встреча последней и шестой команд группы Б. На прошлой неделе завершилась ничейная серия "Мариуполя", продолжавшаяся три матча. Подопечные Красноперова в волевом стиле победили "Диназ" – 3:1. В общем, приазовцы на старте сезона многих удивляют. "Мариуполь" - это команда с характером, которая никогда не сдается и всегда играет до конца. А вот у "северян" ситуация не самая лучшая - всего три очка и последнее место. "Чернигов" пропускает уже 15 игр подряд - 34 гола. По игре все не так безнадежно, но результата нет. Возможно, именно в домашнем матче пора прервать эту серию? Учитывая турнирную таблицу, хозяева не имеют права проигрывать.
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