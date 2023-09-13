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Первая лига. Шедевр Мельниченко приносит победу Мариуполю
Команды не порадовали ярким футболом
Фото: ФК Чернігів
В перенесенном матче четвертого тура последняя команда группы принимала средненяка. "Чернигов" на прошлой неделе потерпел четвертое поражение подряд, а приазовцы наоборот, впервые за четыре игры победили.
К сожалению, в первой половине встречи соперники играли почти без ворот. Борьба, борьба и еще раз борьба. Однако, надеялись ли мы на другое от этих соперников? Вспомнить можно разве что удар Федосова, но с ним без проблем справился голкипер "Мариуполя". Закономерный результат в противостоянии равных соперников.
После перерыва существенных изменений не произошло. Похоже, что обе команды больше хотели не проиграть. Контроль мяча "северянам" никакой пользы не приносил. В середине второго тайма Мельниченко отважился на удар из-за пределов штрафной в попал в девятку - 0:1. Фортуна улыбается смелым. Отыграться хозяева не смогли. Таким образом, "Мариуполь" празднует вторую победу подряд.
"Чернигов" - "Мариуполь" 0:1
Голы: Мельниченко (65)
"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Сердюк, Ментей, Пинчук, Федосов
"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Пуды, Шушко, Терехов, Харжевский, Чернецкий, Мельниченко, Мочевинский, Махиня, Тепляков, Батальский
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