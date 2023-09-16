  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ингулец - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Ингулец - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Вікторія

UA-Футбол
Новина українською

Безусловно, это центральный матч восьмого тура в Первой лиге. Встретятся первая и вторая команды группы Б, между которыми четыре очка разницы. "Виктория" в нынешнем сезоне еще не проигрывала, но в гостях против "Ингульца" у сумчан есть все шансы прервать свою серию. Ожидаем интересный и конкурентный футбол.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

По теме
yellow-arrow
Диназ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Хуст - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Нива Бузова - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Виктория (Сумы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде