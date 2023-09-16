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Ингулец - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ингулец - Виктория: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
Безусловно, это центральный матч восьмого тура в Первой лиге. Встретятся первая и вторая команды группы Б, между которыми четыре очка разницы. "Виктория" в нынешнем сезоне еще не проигрывала, но в гостях против "Ингульца" у сумчан есть все шансы прервать свою серию. Ожидаем интересный и конкурентный футбол.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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