Ингулец - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Безусловно, это центральный матч восьмого тура в Первой лиге. Встретятся первая и вторая команды группы Б, между которыми четыре очка разницы. "Виктория" в нынешнем сезоне еще не проигрывала, но в гостях против "Ингульца" у сумчан есть все шансы прервать свою серию. Ожидаем интересный и конкурентный футбол.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.