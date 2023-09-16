Игра за шесть очков в Чернигове, интригующее противостояние в Борисполе. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще три матча восьмого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа Б

"Чернигов" - "Горняк-Спорт"

17.09.2023. 12:00. "Юность". Чернигов

Хозяева посреди недели сыграли перенесенный матч четвертого тура против "Мариуполя". Коллектив из Чернигова потерпел четвертое поражение подряд. Таким образом подопечные Чорного замыкают турнирную таблицу в своей группе. У гостей ситуация не лучше, ведь они всего на три очка опережают своего конкурента. Подопечные Куценко проиграли уже четвертый матч и находятся не в лучшем состоянии. Безусловно, это классический матч за шесть очков.

"Мариуполь" - "Металлург"

17.09.2023. 14:00. "Колос". Борисполь

Подопечные Чижевского в среду благодаря шикарному голу Мельниченко одержали вторую победу подряд. Против "Чернигова" приазовцам просто не было, но они проявили характер, выдержали атаки соперника и вытеснили максимум из минимума. Таким образом, "Мариуполь" поднялся уже на пятое место. Запорожцы сейчас на шестом месте и в случае победы обойдут своего конкурента. Подопечные Микитина сыграли вничью с "Левым Берегом" (1:1). Постепенно "Металлург" прогрессирует, и именно эту команду можно считать фаворитом противостояния.

"Левый Берег" - "Кремень"

17.09.2023. 16:00. "Левый Берег". Киев

Подопечные Первака два тура подряд выиграть не могут. Четвертая команда группы Б сыграла вничью с "Металлургом" – 1:1. Киевлянам все-таки не хватает стабильности. Они не могут на высоком уровне играть все 90 минут, поэтому работать еще над многим нужно. К тому же есть вопросы к функциональной готовности команды, ведь в ряде эпизодов игроки "Левого Берега" не успевали за своими соперниками. "Кремень" прогнозируемо уступил "Ингульцу", но сыграли достойно. Подопечные Локтионова стали лучшими в туре по перехватам мяча – 64 раза. Безусловно, больше шансов на победу у хозяев, но они сами могут создать проблемы.