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Игра за шесть очков в Чернигове, интригующее противостояние в Борисполе. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Завершается очередной тур
Фото: ФК Гірник-Спорт
Завтра сыграют еще три матча восьмого тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.
Группа Б
"Чернигов" - "Горняк-Спорт"
17.09.2023. 12:00. "Юность". Чернигов
Хозяева посреди недели сыграли перенесенный матч четвертого тура против "Мариуполя". Коллектив из Чернигова потерпел четвертое поражение подряд. Таким образом подопечные Чорного замыкают турнирную таблицу в своей группе. У гостей ситуация не лучше, ведь они всего на три очка опережают своего конкурента. Подопечные Куценко проиграли уже четвертый матч и находятся не в лучшем состоянии. Безусловно, это классический матч за шесть очков.
"Мариуполь" - "Металлург"
17.09.2023. 14:00. "Колос". Борисполь
Подопечные Чижевского в среду благодаря шикарному голу Мельниченко одержали вторую победу подряд. Против "Чернигова" приазовцам просто не было, но они проявили характер, выдержали атаки соперника и вытеснили максимум из минимума. Таким образом, "Мариуполь" поднялся уже на пятое место. Запорожцы сейчас на шестом месте и в случае победы обойдут своего конкурента. Подопечные Микитина сыграли вничью с "Левым Берегом" (1:1). Постепенно "Металлург" прогрессирует, и именно эту команду можно считать фаворитом противостояния.
"Левый Берег" - "Кремень"
17.09.2023. 16:00. "Левый Берег". Киев
Подопечные Первака два тура подряд выиграть не могут. Четвертая команда группы Б сыграла вничью с "Металлургом" – 1:1. Киевлянам все-таки не хватает стабильности. Они не могут на высоком уровне играть все 90 минут, поэтому работать еще над многим нужно. К тому же есть вопросы к функциональной готовности команды, ведь в ряде эпизодов игроки "Левого Берега" не успевали за своими соперниками. "Кремень" прогнозируемо уступил "Ингульцу", но сыграли достойно. Подопечные Локтионова стали лучшими в туре по перехватам мяча – 64 раза. Безусловно, больше шансов на победу у хозяев, но они сами могут создать проблемы.
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