Первая лига. Долгожданная победа Чернигова

Встреча последней и предпоследней команд группы, которых отделяли три очка. Коллектив из Чернигова потерпел шестое поражение подряд в Первой лиге посреди недели. Тем не менее, у гостей ситуация аналогичная – четыре поражения в четырех турах. Соперникам отступать некуда, поэтому ожидалась игра за шесть очков.

У хозяев не смог сыграть из-за простуды капитан Виталий Ментей. Вместо него в стартовом составе вышел Макаренко. Что можно было вспомнить после первого тайма? Борьба, ошибки и игра без ворот. Однако даже при таком невнятном футболе "северяне" смогли забить. Шумило с фланга подавал, но мяч срезался и по невероятной траектории залетел в ворота – 1:0. Фортуна в этом эпизоде была на стороне "Чернигова". У гостей даже намека на голевой момент не было.

В начале второго тайма продолжали контролировать ход матча подопечные Чорного. Хозяева не рисковали, но в защите играли внимательно. Гостям нужно было забивать, но мяч на чужой половине поля у них вообще не держался. Футболисты "Чернигова" были близки ко второму голу, но свои полумоменты не могли реализовать. Однако это не помешало "северянам" прервать свою серию из поражений.

"Чернигов" - "Горняк-Спорт" 1:0

Голы: Шумило (31)

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай – Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Сердюк, Пинчук, Стрелец, Макаренко, Федосов

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко – Романенко, Мороз, Черныш, Юрченко, Черткоев, Гора, Дмитриев, Посевкин, Нижник, Нсини