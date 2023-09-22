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Первая лига. Ничья в Хмельницком

Первая лига
(1 голосов)

Стартовая игра тура

Первая лига. Ничья в Хмельницком

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча пятой и восьмой команд группы. "Подолье" в случае победы имело шансы догнать "Буковину" по набранным очкам. Однако для этого стоило приложить максимум усилий, но буковинцы в последних турах играют прилично.

Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший на 16-й минуте. После фола Пасичника арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал опытный Задоя – 1:0. По счету подопечные Костышина играли уверенно, а у коллектива из Черновцов с комбинационным футболом были существенные проблемы.

В начале второго тайма за фол Непогодова арбитр назначил пенальти уже в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Палагнюк - 1:1. Гораздо активнее заиграли после перерыва гости. На 66-й минуте мощно из-за пределов штрафной пробил Прихна, но мяч пролетел мимо ворот.

В итоге, игра так и завершилась вничью.

"Подолье" - "Буковина" 1:1

Голы: Задоя (16, пен) - Палагнюк (48 , пен)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов - Назарчук, Веремиенко, Цыбульник, Чушенко, Доброхотов, Каверин, Задоя, Прихна, Василенко, Войтиховский

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Новотрясов, Данилюк, Пец, Д. Рябый, Цурупин, Духота, Фарасеенко, Глагола, Палагнюк, Пасичник

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В статье: Буковина (Черновцы) Подолье (Хмельницкий)
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