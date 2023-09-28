Официально. Климовский возглавил клуб Первой лиги

"Кремень" назначил Игоря Климовского новым главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.

Детали сделки не разглашаются.

Помогать 51-летнему специалисту в тренерском процессе будут Руслан Уманец, Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов.

Климовский начал Тренерскую карьеру в 2002 году в структуре донецкого "Олимпика", где и работал до февраля 2021 года, попробовав свои силы на всех уровнях - тренировал юношеские и молодежные команды дончан. Трижды исполнял обязанности главного тренера "Олимпика", провел в этом статусе 33 матча. С апреля по сентябрь 2021 года работал в перволиговой "Ниве" из Тернополя (21 матч). Затем поработал на Киевщине, где сосредоточил свои профессиональные усилия и опыт на работе в белоцерковской ДЮСШ "Смена".

После 9-ти туров "Кремень" занимает 8-е место в группе В Первой лиги, имея в своем активе 7 очков.