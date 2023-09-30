Нива Тернополь - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Смена тренера пошла на пользу тернопольскому коллективу. "Нива" в прошлом туре сыграла вничью с "Карпатами". "Буковина" впервые в сезоне сыграла вничью. Отметим, что в случае победы и потери очков конкурентами "Нива" может даже подняться в топ-3.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.