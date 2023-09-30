  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива Тернополь - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Тернополь - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Нива Тернополь - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива Тернополь - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

UA-Футбол
Новина українською

Смена тренера пошла на пользу тернопольскому коллективу. "Нива" в прошлом туре сыграла вничью с "Карпатами". "Буковина" впервые в сезоне сыграла вничью. Отметим, что в случае победы и потери очков конкурентами "Нива" может даже подняться в топ-3.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.

По теме
yellow-arrow
Полтава - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Эпицентр - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Диназ - Чернигов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Нива (Тернополь) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде