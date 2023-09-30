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Нива Тернополь - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Тернополь - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Смена тренера пошла на пользу тернопольскому коллективу. "Нива" в прошлом туре сыграла вничью с "Карпатами". "Буковина" впервые в сезоне сыграла вничью. Отметим, что в случае победы и потери очков конкурентами "Нива" может даже подняться в топ-3.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.30.
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