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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Карпати
Сегодня сыграют еще пять матчей десятого тура в Первой лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Хусте, где местная команда будет принимать грозные "Карпаты". Подопечные Маркевича постараются ребилитироваться за потерю очков в прошлом туре. Будет дебютировать в качестве главного тренера "Кремня" Игорь Климовский, который только на этой неделе возглавил кременчугский коллектив.
12:30. "Кремень" - "Металлург"
13:00. "Виктория" - "Мариуполь"
13:30. "Горняк-Спорт" - "Левый Берег"
14:00. "Хуст" - "Карпаты"
14:30. "Агробизнес" - "Нива" Бузовая
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