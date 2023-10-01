Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще пять матчей десятого тура в Первой лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Хусте, где местная команда будет принимать грозные "Карпаты". Подопечные Маркевича постараются ребилитироваться за потерю очков в прошлом туре. Будет дебютировать в качестве главного тренера "Кремня" Игорь Климовский, который только на этой неделе возглавил кременчугский коллектив.

12:30. "Кремень" - "Металлург"

13:00. "Виктория" - "Мариуполь"

13:30. "Горняк-Спорт" - "Левый Берег"

14:00. "Хуст" - "Карпаты"

14:30. "Агробизнес" - "Нива" Бузовая