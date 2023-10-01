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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще пять матчей десятого тура в Первой лиге. С особым интересом ожидаем противостояния в Хусте, где местная команда будет принимать грозные "Карпаты". Подопечные Маркевича постараются ребилитироваться за потерю очков в прошлом туре. Будет дебютировать в качестве главного тренера "Кремня" Игорь Климовский, который только на этой неделе возглавил кременчугский коллектив.

12:30. "Кремень" - "Металлург"

13:00. "Виктория" - "Мариуполь"

13:30. "Горняк-Спорт" - "Левый Берег"

14:00. "Хуст" - "Карпаты"

14:30. "Агробизнес" - "Нива" Бузовая

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В статье: Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Металлург (Запорожье) ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) Нива (Бузовая) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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