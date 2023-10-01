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Первая лига. Климовский дебютирует в Кремне с поражения

Первая лига
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Стратовая игра воскресенья

Первая лига. Климовский дебютирует в Кремне с поражения

Фото: ФК Кремінь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кремень" в прошлом туре потерпел третью подряд в чемпионате. В результате вместо Романа Локтионова новым главным тренером стал Игорь Климовский, который в свое время в Первой лиге возглавлял тернопольскую "Ниву". Подопечные Владимира Микитина завершают свои матчи вничью уже в третий раз подряд, повторив клубный рекорд в Первой лиге.

Хозяева активно начали игру и уже за 15 минут смогли создать четыре момента, но довести свои атаки до логического завершения не смогли. Стоит отметить Галояна и Трофимюка, которые постоянно держали в напряжении защиту запорожцев. На 18-й минуте гости реализовали свой первый момент. После передачи Галаты отметился Могильный. Отметим, что за несколько минут до этого арбитр отменил гол Дудника. На повторе не было заметно, почему этот гол не засчитали.

Мог увеличивать преимущество запорожцев Валерий Сад, но он с острого угла пробил мимо ворот. Пропущенный мяч отразился на игре хозяев. Больше в первом тайме голов не забивали.

После перерыва играли первым номером хозяева, но многочисленные ошибки в переходных фазах не позволяли создавать проблемы запорожцам. На 63-й минуте Буряк ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 0:2. Дебютный гол для новичка запорожцев. На второй компенсированной минуте мощным ударом сократил отставание в счете Азизов, но времени у хозяев не оставалось – 1:2.

"Кремень" - "Металлург" 1:2

Голы: Азизов (90+2) - Могильный (18), Буряк (63)

"Кремень" (стартовый состав): Артем Матус, Мирослав Трофимюк, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Даниил Сидоренко., Давронбек Азизов, Алексей Жданович, Андрей Глоба, Артем Товкач, Юрий Дудник

"Металлург" (стартовый склад): Назар Байда, Богдан Сокол, Даниил Фальковский, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Богдан Могильный , Денис Галата, Дмитрий Крапивный, Дмитрий Поддубный, Сергей Басов, Сулейман Сейтхалилов

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В статье: Кремень (Кременчуг) Металлург (Запорожье)
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