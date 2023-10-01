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Первая лига. Мариуполь продолжает беспроигрышную серию

Первая лига
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Матч дважды прерывался из-за воздушной тревоги

Первая лига. Мариуполь продолжает беспроигрышную серию

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча команд из первой пятерки группы. В среду подопечные Анатолия Бессмертного впервые в своей истории вышли в четвертьфинал Кубка Украины. Однако и "Мариуполь" также в хорошем игровом тонусе. Приазовцы не проигрывают в чемпионате уже семь игр подряд.

В первой половине встречи было много борьбы, нарушений правил, но без конструктива. Пройти организованную защиту гостям было непросто, но и в "Виктории" мало что получалось в атаке. Вспомнить можно удар Мельниченко, но с ним без проблем справился опытный Шелихов.

Во втором тайме характер игры не изменялся. Борьба, борьба и еще раз борьба. На 69-й минуте опасно в дальний угол пробивал Байдал, но попасть в створ ворот Антон не смог. Никто из соперников не хотел рисковать, понимая ведь цену ошибки. В конце встречи мог вырывать победу для гостей Пентелейчук, но попал в перекладину.

"Виктория" - "Мариуполь" 0:0

"Виктория" (стартовый состав): Денис Шелихов, Алексей Зозуля, Андрей Нелин, Алексей Савченко, Дмитрий Сахно, Ярослав Галенко, Максим Покотилюк, Антон Байдал, Максим Сасовский, Вадим Шаврин, Сергей Машталир

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Петр Харжевский, Артем Терехов, Иван Мочевинский, Александр Батальский, Дмитрий Пентелейчук, Никита Тепляков, Павел Шушко, Дмитрий Пуды, Иван Мельниченко, Илья Зубков

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В статье: Виктория (Сумы) ФСК Мариуполь
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