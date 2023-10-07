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Первая лига. Нулевая ничья в Кременчуге
Стартовая игра субботы
Фото: ФК Кремінь
"Кремень" не набирал очков в чемпионате на протяжении четырех игр. "Диназ" не побеждает в чемпионате четыре игры подряд. В случае победы хозяева могли обойти конкурента в таблице.
В первом тайме команды не порадовали зрителей голами. Соперники пытались хоть что-то создать в заключительной трети поля, но с конструктивом были ощутимые проблемы. Нулевая ничья – закономерный результат, если учитывать ход событий на поле.
Второй тайм команды тоже начали в медленном темпе. Никто из соперников не хотел рисковать, понимая цену ошибки.Хозяева играли первым номером, но создать проблемы Дмитроченко они не могли. На 57-й минуте должен был выводить вышгородцев вперед Сергей Старенький, но он с нескольких метров пробил в голкипера. В итоге нулевая ничья.
"Кремень" -"Диназ" 0:0
"Кремень" (стартовый состав): Алексей Слуцкий, Мирослав Трофимюк, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Даниил Сидоренко, Евгений Костюк, Алексей Жданович, Андрей Глоба, Артем Товкач, Юрий Дудник
"Диназ" (стартовый состав): Вадим Дмитроченко, Тимофей Калинчук, Андрей Новиков, Андрей Соловьев, Евгений Ярмак, Даниил Кириченко, Богдан Кобзар, Андрей Волошин, Иван Матюшенко, Алексей Малаки, Гильерме де Соуза Насименто
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