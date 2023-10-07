Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Волевая победа Горняка-Спорт в Борисполе
Результативный футбол в Борисполе
Фото: ФК Гірник-Спорт
Подопечные Олега Красноперова в двух предыдущих турах не пропускали. В общей сложности, "Мариуполь" не проигрывает уже восемь игр. Хозяева стремились продлить эту серию в противостоянии с аутсайдером группы.
Начало встречи шокировало всех. За две минуты хозяева смогли забить дважды. После подач с флангов Илья Зубков головой два раза отправил мяч в сетку – 2:0. Казалось, после такого подопечные Куценко не смогут вернуться в игру. Тем не менее, гости нашли в себе силы. В конце первой половины встречи Богдан Гора ударом в дальний угол вернул интригу, а через три минуты Богдан снова отважился на удар из-за пределов штрафной - 2:2. Невероятная развязка первого тайма.
Ближе к середине второго тайма гости даже вышли вперед. После прострела Нсини отличился Романенко – 2:3. Фантастика! Хорошую возможность забить потерял Харжевский, когда попал в перекладину. Отыграться подопечные Красноперова не смогли – 2:3. Браво, футболисты "Горняка-Спорт"!!!
"Мариуполь" - "Горняк-Спорт" 2:3
Голы: Зубков (1, 2) – Гора (41, 44), Романенко (60)
"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Пуда, Шушко, Терехов, Харжевский, Олейник, Мельниченко, Зубков, Тепляков, Пентелейчук, Батальский
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко – Черныш, Юрченко, Романенко, Кальчук, Молько, Посевкин, Тузенко, Гора, Чибуэзе, Нсини
Популярное сейчас
- Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО
- Аль-Иттихад проиграл Аль-Ахли. Бензема мог спасти команду, но вмешался VAR
- Силы обороны уничтожили за сутки 610 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Интригующее противостояние в Умани, шанс на топ-5 для Хуста. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО