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Первая лига. Волевая победа Горняка-Спорт в Борисполе

Первая лига
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Результативный футбол в Борисполе

Первая лига. Волевая победа Горняка-Спорт в Борисполе

Фото: ФК Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Олега Красноперова в двух предыдущих турах не пропускали. В общей сложности, "Мариуполь" не проигрывает уже восемь игр. Хозяева стремились продлить эту серию в противостоянии с аутсайдером группы.

Начало встречи шокировало всех. За две минуты хозяева смогли забить дважды. После подач с флангов Илья Зубков головой два раза отправил мяч в сетку – 2:0. Казалось, после такого подопечные Куценко не смогут вернуться в игру. Тем не менее, гости нашли в себе силы. В конце первой половины встречи Богдан Гора ударом в дальний угол вернул интригу, а через три минуты Богдан снова отважился на удар из-за пределов штрафной - 2:2. Невероятная развязка первого тайма.

Ближе к середине второго тайма гости даже вышли вперед. После прострела Нсини отличился Романенко – 2:3. Фантастика! Хорошую возможность забить потерял Харжевский, когда попал в перекладину. Отыграться подопечные Красноперова не смогли – 2:3. Браво, футболисты "Горняка-Спорт"!!!

"Мариуполь" - "Горняк-Спорт" 2:3

Голы: Зубков (1, 2) – Гора (41, 44), Романенко (60)

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Пуда, Шушко, Терехов, Харжевский, Олейник, Мельниченко, Зубков, Тепляков, Пентелейчук, Батальский

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко – Черныш, Юрченко, Романенко, Кальчук, Молько, Посевкин, Тузенко, Гора, Чибуэзе, Нсини

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) ФСК Мариуполь
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