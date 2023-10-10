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Первая лига. Встреча аутсайдеров группы А в Ужгороде

Первая лига
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Матч седьмого тура Первой лиги

Первая лига. Встреча аутсайдеров группы А в Ужгороде

Фото: МФК Прикарпаття

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра нас ожидает противостояние между "Металлистом" и "Прикарпатьем". Эта игра должна была состояться в сентябре, однако была перенесена из-за вызова четырех игроков "Металлиста" в юношеские сборные Украины.

Первая лига. Седьмой тур. Группа А

"Металлист" - "Прикарпатье"

11.10.2023. 13:00. "Авангард". Ужгород

Последняя команда группы А будет принимать восьмую. В случае победы "Металлист" сравнится по очкам с ивано-франковцами. Харьковский клуб не побеждает в Первой лиге уже шесть матчей. В первой половине встречи против "Агробизнеса" было заметно, что подопечным Анищенко не хватает характера. Футболисты "Металлиста" начали играть, когда счет уже был 0:2. Причина таких результатов – большое количество непринужденных ошибок в защите.

"Прикарпатье" также переживает не самое лучшие времена. Подопечные Рыпана уже пять игр в чемпионате завершили вничью. В противостоянии с "Нивой" ивано-франковцы могли вырывать победу, но свои моменты не реализовали. Тренерскому штабу было не кем усилить игру, ведь в запасе не было ни одного нападающего. Безусловно, результат этой встречи очень важен для соперников, погрязших в нижней части таблицы. Ожидаем бескомпромиссный футбол в Ужгороде.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков)
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