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Первая лига. Встреча аутсайдеров группы А в Ужгороде
Матч седьмого тура Первой лиги
Фото: МФК Прикарпаття
Завтра нас ожидает противостояние между "Металлистом" и "Прикарпатьем". Эта игра должна была состояться в сентябре, однако была перенесена из-за вызова четырех игроков "Металлиста" в юношеские сборные Украины.
Первая лига. Седьмой тур. Группа А
"Металлист" - "Прикарпатье"
11.10.2023. 13:00. "Авангард". Ужгород
Последняя команда группы А будет принимать восьмую. В случае победы "Металлист" сравнится по очкам с ивано-франковцами. Харьковский клуб не побеждает в Первой лиге уже шесть матчей. В первой половине встречи против "Агробизнеса" было заметно, что подопечным Анищенко не хватает характера. Футболисты "Металлиста" начали играть, когда счет уже был 0:2. Причина таких результатов – большое количество непринужденных ошибок в защите.
"Прикарпатье" также переживает не самое лучшие времена. Подопечные Рыпана уже пять игр в чемпионате завершили вничью. В противостоянии с "Нивой" ивано-франковцы могли вырывать победу, но свои моменты не реализовали. Тренерскому штабу было не кем усилить игру, ведь в запасе не было ни одного нападающего. Безусловно, результат этой встречи очень важен для соперников, погрязших в нижней части таблицы. Ожидаем бескомпромиссный футбол в Ужгороде.
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