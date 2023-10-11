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Президент ФСК Мариуполь: Тарик Чаудри - реальный человек. Он давал деньги на Мариуполь, а Шахтер руководил
Интересная, но немного непонятная история
fcmariupol.com
Президент "
- Я его ни разу не видел. Но, я его прекрасно знаю.
- Знаете его прекрасно?
- Ну, не прекрасно, но знаю, что такой есть. Знаю его компанию SABINA PAK, потому что у меня был бизнес, которым я занимался на протяжении 15 лет - металлопрокат. Мы были конкурентами.
- То есть это реальный человек?
- Да, реальный.
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- В "Мариуполе" был реальный владелец Тарик Чаудри?
- Да, это реальный человек.
- Он был самостоятельной фигурой или подписантом?
- Да нет, это был довольно известный человек в Мариуполе в бизнесовых и городских кругах. Он много помогал.
Он или иранец, или пакистанец, или сириец, но практически всю жизнь находился в Мариуполе. Это довольно крупный металлотрейдер.
- А как он стал президентом "Мариуполя"...
- Это уже вопрос к Ринату Леонидовичу.
- Ну, может быть. Но думаю не столько. Это больше из-за уважения к Владимиру Бойко (почетный президент "Мариуполя", который умер в 2015 году - прим.), потому что Тарик был его правой рукой. Тарик всегда был рядом с Семенычем. Фактически, это просьба, наверное, была Бойко, когда он умер от онкологии. Фактически, Тарик взяв на себя обязательство, на сколько мне было известно, 3 или 4 года содержать этот клуб.
- То есть он реально вливал деньги в "Мариуполь"?
- Дальше я не знаю эти подковерные игры, но я думаю, что да.
Все говорили за "Шахтер". Там такая история по "Мариуполю" довольно… Тарик давал деньги, а "Шахтер" руководил. Я думаю, так было. Сколько сейчас бывших игроков "Мариуполя" и в "Шахтере", и в сборной: Очеретько, Судаков, Кащук.
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