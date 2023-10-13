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Виктория – Кремень 3:0. Уверенная победа над аутсайдером
Испытание для аутсайдера
Фото: ФК Вікторія
Встреча второй и последней команды группы. Подопечные Бессмертного за два матча набрали всего одно очко. У "Кремня" ситуация вообще плачевная. В прошлом туре кременчугский коллектив впервые за пять игр набрал очки.
Из-за воздушной тревоги матч начался с задержкой в два часа. На первых минутах сложно было кому-то отдать предпочтение. Сумчане славятся своей надежной игрой в защите, поэтому против этого соперника гостям было очень непросто. Хозяева больше контролировали мяч, но не знали, что с ним делать в заключительной трети поля.
На 28-й минуте сумчане все же смогли открыть счет. После подачи Ульянова головой расстрелял ворота Шаврин – 1:0. У подопечных Климовского мяч вообще не держался. Сразу после завершения первого тайма прозвучала еще одна сирена, поэтому футболисты вынуждены были снова пойти в укрытия.
Сумчане активно начали второй тайм. На 53-й минуте за фол против Долинского арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый реализовал Байдал – 2:0. Кременчугский коллектив выглядел растерянно. На 75-й минуте Аркуша сбил Мышенко и арбит назначил еще одно пенальти. Одиннадцатиметровый на этот раз реализовал Савченко – 3:0. В итоге, уверенная победа "Виктории".
"Виктория" - "Кремень" 3:0
Голы: Шаврин (28), Байдал (53, пен), Савченко (75, пен)
"Виктория" (стартовый состав): Денис Шелихов, Богдан Бычков, Андрей Нелин, Алексей Савченко, Дмитрий Ульянов, Владимир Здирко, Максим Покотилюк, Антон Байдал, Максим Сасовский, Вадим Шаврин, Сергей Машталир
"Кремень" (стартовый состав): Алексей Слуцкий, Мирослав Трофимюк, Орест Панчишин, Андрей Савицкий, Симон Галоян, Даниил Сидоренко, Давронбек Азизов, Алексей Жданович, Андрей Глоба, Артем Товкач, Юрий Дудник
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