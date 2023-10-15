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Непростой выезд для Мариуполя. Что смотреть в понедельник в Первой лиге
Последняя игра тура
Фото: СК Полтава
В понедельник завершится двенадцатый тур в Первой лиге. Противостояние "Полтава" - "Мариуполь" перенесли из-за того, что приазовцы на неделе играли матч Кубка Украины против "Зари" (0:1).
Группа Б
"Полтава" - "Мариуполь"
16.10.2023. 13:30. "Молодежный". Полтава
Встреча третьей и шестой команды группы, которых отделяет всего три очка. "Мариуполь" прервал беспроигрышную серию в чемпионате, которая продолжалась на протяжении рекордных для клуба 8 игр (3 победы и 5 ничьих). Приазовцы выигрывали 2:0 у "Горняка-Спорт", но умудрились пропустить три мяча. Главной проблемой для подопечных Красноперова является вопрос возобновления после кубкового матча с "Зарей". Длины скамьи запасных "Мариуполя" не хватает, поэтому приходится выжимать максимум из тех игроков, которые есть в распоряжении. К тому же, травмировался Илья Зубков, являющийся основным футболистом.
Полтавчане чувствуют себя достаточно уверенно. Подопечным Сысенко все же не хватает стабильности, но потенциал у этой команды безумный. Вторая в сезоне победа над "Левым Берегом" должна придать коллективу уверенности. Отметим, что игра первого круга завершилась вничью – 1:1.
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