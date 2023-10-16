Полтава - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Двенадцатый тур в Первой лиге завершается противостоянием в Полтаве, где местная команда будет принимать "Мариуполь". Полтавчане не покидают поле без забитых голов уже на протяжении десяти игр чемпионата. В случае победы мариупольцы могут попасть в первую пятерку команд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.