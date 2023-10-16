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Полтава - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Полтава - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 16.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

UA-Футбол
Новина українською

Двенадцатый тур в Первой лиге завершается противостоянием в Полтаве, где местная команда будет принимать "Мариуполь". Полтавчане не покидают поле без забитых голов уже на протяжении десяти игр чемпионата. В случае победы мариупольцы могут попасть в первую пятерку команд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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В статье: СК Полтава ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
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