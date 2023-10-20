Эпицентр – Подолье 2:2. Хозяева провалили концовку

Поединок четвертой и восьмой команд группы. "Подолье" в предыдущем туре дома победило "Металлист" благодаря голу своего "джокера" Романа Назарчука и поднялось на восьмое место.

Уже на первой минуте Кравчук мог открывать счет, но он с нескольких метров пробил выше ворот. В начале встречи доминировали подопечные Нагорняка, а гости не могли спокойно выйти в атаку. Отметим эффективный прессинг хозяев, позволявший им быстро возвращать мяч. К середине тайма три возможности отличиться потерял Кравчук. Такой игрой своей команды Костышин был недоволен.

В середине тайма в игру вошел Корешков, но получил повреждение и через три минуты уже покинул поле. Похоже, что это рецедив травмы у футболиста "Подолье". Казалось, что первый тайм завершится без голов, но в компенсированное время подопечные Нагорняка достигли своего. Удар Стеня парировал голкипер, но первым на добивании оказался Беженар – 1:0. Логичная концовка первой половины встречи.

В начале второго тайма Кравчук мощным ударом из-за пределов штрафной увеличил преимущество "Эпицентра" - 2:0. Подопечные Костышина почти не доходили до чужой штрафной. После середины тайма гости все же прибавили в активности, но с конструктивом у них сегодня были существенные проблемы.

На 79-й минуте интрига в матч вернулась. Удар Каверина парировал голкипер, но первым на добивании оказался Василенко – 2:1. Доигрывали матч гости в меньшинстве. Веремиенко травмировался, а замен уже не было. На 87-й минуте Василенко заработал одиннадцатиметровый, которыл реализовал Задоя – 2:2. Очень неожиданное развитие событий. В итоге, хозяева теряют победу.

"Эпицентр" - "Подолье" 2:2

Голы: Беженар (45+1), Кравчук (52) - Василенко (79), Задоя (87, пен)

"Эпицентр" (стартовый состав): Роман Жмурко, Степан Григоращук, Сергей Стень, Андрей Липовуз, Даниил Кравчук, Андрей Беженар, Николай Миронюк, Владислав Кристин, Станислав Кристин, Владислав Мороз, Андрей Ляшенко

"Подолье" (стартовый состав): Дмитрий Непогодов, Дмитрий Прихна, Сергей Симинин, Глеб Савчук, Максим Войтиховский, Ярослав Доброхотов, Евгений Задоя, Илья Коваленко , Александр Цыбульник, Роман Назарчук, Олег Веремиенко