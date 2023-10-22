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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига
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Интригующий игровой день в Первой лиге

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще пять матчей тринадцатого тура в Первой лиге. Безусловно, наиболее интригующим будет противостояние в Киеве, где "Левый Берег" будет принимать "Ингулец". В первом круге подопечные Первака не смогли составить достойную конкурецию лидеру. Смогут ли киевляне прервать беспроигрышную серию лидера группы Б?

Также стоит отметить игру в Умани, где "Металлург" будет принимать "Полтаву". В прошлом туре обе команды проиграли, поэтому постараются в очном противостоянии реабилитироваться.

12:30. "Металлист" - "Нива" Тернополь

13:30. "Металлург" - "Полтава"

14:00. "Прикарпатье" - "Буковина"

14:30. "Мариуполь" - "Чернигов"

15:15. "Левый Берег" - "Ингулец"

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В статье: Буковина (Черновцы) Ингулец (Петрово) СК Полтава Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ФК Чернигов ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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