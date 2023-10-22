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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Интригующий игровой день в Первой лиге
Фото: ФК Лівий Берег
Сегодня сыграют еще пять матчей тринадцатого тура в Первой лиге. Безусловно, наиболее интригующим будет противостояние в Киеве, где "Левый Берег" будет принимать "Ингулец". В первом круге подопечные Первака не смогли составить достойную конкурецию лидеру. Смогут ли киевляне прервать беспроигрышную серию лидера группы Б?
Также стоит отметить игру в Умани, где "Металлург" будет принимать "Полтаву". В прошлом туре обе команды проиграли, поэтому постараются в очном противостоянии реабилитироваться.
12:30. "Металлист" - "Нива" Тернополь
13:30. "Металлург" - "Полтава"
14:00. "Прикарпатье" - "Буковина"
14:30. "Мариуполь" - "Чернигов"
15:15. "Левый Берег" - "Ингулец"
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