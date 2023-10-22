Первая лига. Неудержимый Хома, очередная победа Мариуполя

В Ивано-Франковске седьмая команда группы А принимала пятую. Подопечные Мельничука в гостях играют довольно успешно. В предыдущих трех выездных матчах черновчане набрали 7 очков.

Хозяева активно начали игру и уже в дебюте открыли счет. Отличился лучший бомбардир "Прикарпатье" Андрей Хома, который со штрафного мощно пробил в дальний угол – 1:0. Безусловно, этот гол станет украшением всего тура. Отыграться до перерыва "Буковина" не смогла.

В начале второго тайма было много борьбы, но не хватало конструктива в заключительной терке поля. В середине тайма вновь проявил себя оторвавшийся от Цурупина нападающий Хома, пробивший мимо голкипера -2:0. Это уже десятый гол Андрея в нынешнем сезоне. В конце встречи после подачи с углового Кирилл Пасичник сократил отставание в счете – 2:1. На большее у гостей уже не хватило времени.

"Прикарпатье" - "Буковина" 2:1

Голы: Хома (12,65) - Пасичник (86)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Бобинец – Француз, Швец, Демкив, Шинкаренко, Рудюк, Бучакчийский, Михальчук, Цюцюра, Хома, Соловьев

"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Новотрясов, Пасичник, Д. Рябый, Пец, Цурупин, Глагола, Чайковский, Палагнюк, Скотаренко

Также с интересом ожидалось противостояние в Борисполе, где "Мариуполь" принимал "Чернигов". Команда из Чернигова пропустила больше голов среди команд своей группы - 31 мяч, поэтому именно хозяева считались фаворитами.

Гости первую половину встречи провалили. Сначала на 17-й минуте после подачи Теплякова с углового первым на мяче оказался Артем Терехов – 1:0. Через десять минут отличился еще один экс-футболист "Оболони" Батальский – 2:0. Снова провалилась защита "Чернигова". Забить хотя бы раз до перерыва гости не смогли.

После перерыва по счету подопечные Красноперова играли уверенно. Приазовцы не торопились, ведь результат их полностью устраивал. С такой игрой очень сложно будем подопечным Чорного сохранить прописку в Первой лиге. На 73-й минуте после быстрой атаки Олейник довел счет до разгромного. Замена тренерского штаба "Мариуполя" сработала.

В конце встречи после стандарта гости все же сумели забить мяч престижа, но помогли им в этом мариупольцы. Павел Шушко срезал мяч в собственные ворота - 3:1. Вторая подряд победа "Мариуполя".

"Мариуполь" - "Чернигов" 3:1

Голы: Терехов (17), Батальский (27), Олейник (73) - Шушко (83, автогол)

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Мамросенко, Терехов, Шушко, Харжевский, Гошкодеря. Булгаков, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Батальский

"Чернигов" (стартовый состав): Ширай - Шумило, Галстян, Романченко, Зенченко, Кривобороденко, Пинчук, Быбик, Школьный, Посмашный, Федосов