Непростой выезд для третьей команды группы А. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра сыграют еще один матч четырнадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояния между "Подольем" и "Агробизнесом".

Группа А

"Подолье" - "Агробизнес"

27.10.2023. 13:30. "Подолье". г. Хмельницкий

Хмельницкий коллектив в прошлом туре чудом сумел спастись в матче с "Эпицентром". Подопечные Костышина проигрывали 0:2, но в конце встречи смогли вырвать ничью. Тренерский штаб игрой был недоволен, потому еще до перерыва вынужден был провести сразу три замены. Следует все же отдать должное хмельницкому коллективу, который не опустил руки, а продолжал искать моменты у ворот соперника.

"Агробизнес" смог закрепиться на третьем месте после победы над "Хустом". Подопечные Чижевского сыграли агрессивно в атаке и не дали своим соперникам ни одного шанса. Таким образом, "Агробизнес" не проигрывает уже четыре подряд домашних матча. Среди лидеров команды стоит отметить Дениса Галенкова, прогрессирующего от тура к туру. Учитывая место в таблице фаворитами считаются гости, но кадровый потенциал хмельницкого коллектива позволяет рассчитывать на положительный результат.