  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Подолье – Агробизнес 0:1. Подопечные Чижевского уже вторые
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подолье – Агробизнес 0:1. Подопечные Чижевского уже вторые

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Единственная игра в пятницу

Подолье – Агробизнес 0:1. Подопечные Чижевского уже вторые

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок восьмой и третьей команд группы. Учитывая турнирную таблицу фаворитами считались гости, но опытный хмельницкий коллектив недооценивать точно не стоило. В случае победы "Агробизнес" мог даже выйти на второе место.

В первой половине тайма было много борьбы, но до заключительной трети поля соперники доходили редко. Футболисты обеих команд играли слишком осторожно. Работы у голкиперов вообще не было. От хозяев ожидали активной игры в атаке, ведь они должны набирать зачетные пункты, чтобы улучшить свое турнирное положение. С позиционным футболом соперники имели существенные проблемы. Даже после стандартов не удавалось создать хоть какие-то моменты. На перерыв команды пошли с грустными нулями на табло.

"Подолье" - "Агробизнес" 0:1

Голы: Свистун (77)

"Подолье" (стартовый состав): Дмитрий Непогодов, Дмитрий Прихна, Сергей Симинин, Максим Войтиховский, Евгений Задоя, Станислав Василенко, Александр Цыбульник, Иван Оробец, Роман Назарчук, Олег Веремиенко, Виталий Каверин

"Агробизнес" (стартовый состав): Андрей Попович, Владислав Тишининов, Виталий-Дмитрий Теплый, Максим Тяпкин, Роман Кузьмин, Роман Билый, Сергей Заец, Денис Галенков, Семён Даценко, Дмитрий Шостак, Николай Квасный

По теме
yellow-arrow
Принципиальная игра для Хуста, интригующее противостояние в Петрово. Что смотреть в субботу в Первой лиге
yellow-arrow
Подолье - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Непростой выезд для третьей команды группы А. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде