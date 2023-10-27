Подолье – Агробизнес 0:1. Подопечные Чижевского уже вторые

Поединок восьмой и третьей команд группы. Учитывая турнирную таблицу фаворитами считались гости, но опытный хмельницкий коллектив недооценивать точно не стоило. В случае победы "Агробизнес" мог даже выйти на второе место.

В первой половине тайма было много борьбы, но до заключительной трети поля соперники доходили редко. Футболисты обеих команд играли слишком осторожно. Работы у голкиперов вообще не было. От хозяев ожидали активной игры в атаке, ведь они должны набирать зачетные пункты, чтобы улучшить свое турнирное положение. С позиционным футболом соперники имели существенные проблемы. Даже после стандартов не удавалось создать хоть какие-то моменты. На перерыв команды пошли с грустными нулями на табло.

"Подолье" - "Агробизнес" 0:1

Голы: Свистун (77)

"Подолье" (стартовый состав): Дмитрий Непогодов, Дмитрий Прихна, Сергей Симинин, Максим Войтиховский, Евгений Задоя, Станислав Василенко, Александр Цыбульник, Иван Оробец, Роман Назарчук, Олег Веремиенко, Виталий Каверин

"Агробизнес" (стартовый состав): Андрей Попович, Владислав Тишининов, Виталий-Дмитрий Теплый, Максим Тяпкин, Роман Кузьмин, Роман Билый, Сергей Заец, Денис Галенков, Семён Даценко, Дмитрий Шостак, Николай Квасный