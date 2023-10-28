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Хуст - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Хуст - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Хуст - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Хуст

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Цыткина четыре тура подряд проигрывают. Для хустян это противостояние принципиально, ведь матч первого круга завершился сокрушительной победой "Прикарпатья" - 7:0. В составе гостей с лучшей стороны проявляет себя бомбардир Андрей Хома, забивший уже десять голов в нынешнем сезоне. Смогут ли защитники "Хуста" сдержать нападающего?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) ФК Хуст
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