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Хуст - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хуст - Прикарпатье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Хуст
Подопечные Цыткина четыре тура подряд проигрывают. Для хустян это противостояние принципиально, ведь матч первого круга завершился сокрушительной победой "Прикарпатья" - 7:0. В составе гостей с лучшей стороны проявляет себя бомбардир Андрей Хома, забивший уже десять голов в нынешнем сезоне. Смогут ли защитники "Хуста" сдержать нападающего?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.45.
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