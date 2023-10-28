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Нива Тернополь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива Тернополь - Эпицентр: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Без Андрея Ризныка тернопольский коллектив в прошлом туре не смог ничего продемонстрировать в атаке против главного аутсайдера группы. Матч с "Эпицентром" пропустит основной игрок команды Игорь Гатала, который дисквалифицированный. Подопечные Нагорняка потеряли третье место и постараюсь в Тернополе реабилитироваться за досадную ничью в прошлом туре.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.
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