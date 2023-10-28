Нива Тернополь - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Без Андрея Ризныка тернопольский коллектив в прошлом туре не смог ничего продемонстрировать в атаке против главного аутсайдера группы. Матч с "Эпицентром" пропустит основной игрок команды Игорь Гатала, который дисквалифицированный. Подопечные Нагорняка потеряли третье место и постараюсь в Тернополе реабилитироваться за досадную ничью в прошлом туре.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.15.