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Нива Тернополь – Эпицентр 1:2. Волевая победа гостей
Интересное противостояние в Тернополе
Фото: ФК Епіцентр
"Нива" в прошлом туре после гостевой ничьей с "Металлистом" находится на седьмом месте. "¦Эпицентр" в прошлой игре дома сыграл вничью с "Подольем" и находится на четвертом месте. Победа позволит команде Сергея Нагорняка попасть в тройку лучших.
Хозяева играли без своих лидеров – Ризныка и Гаталы. Однако даже несмотря на потери именно тернопольский коллектив в дебюте противостояния открыл счет. Танчак подал с углового, а Зинь переправил мяч в ближний угол – 1:0. С таким счетом завершился первый тайм.
В середине второй половины встречи гости все же смогли сравнять счет. И опять-таки помог угловой. После розыгрыша стандарта Беженар подал, а Мороз на дальней стойке пробил в верхний угол – 1:1. Владели инициативой подопечные Нагорняка, но довести свои атаки до логического завершения не могли. В конце встречи выровняли игру хозяева поля, но опасных моментов не было.
На 86-й после ошибки защитников "Нивы" выход один на один реализовал Сергей Стень – 1:2. Для него это пятый гол в сезоне. Поражение максимально усложняет тернопольскому коллективу жизнь.
"Нива" Тернополь - "Эпицентр" 1:2
Голы: Зинь (4) - Мороз (62), Стень (86)
"Нива" (стартовый состав): Механив – Зинь, Мудрый, Соколов, Давыдов, Махинка, Танчак, Галадей. Волохатый, Бороденко, Хруставка
"Эпицентр": Жмурко – В. Кристин, Мороз, Григоращук, Климец, Липовуз, Миронюк, Беженар, Стень, Ляшенко, Кравчук
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