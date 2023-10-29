Полтава – Кремень 4:1. Сверхважная победа для хозяев

Полтавчане в предыдущих двух матчах очков не набирали и находятся на шестом месте в группе. Игорь Климовский в прошлом туре одержал свою дебютную победу в качестве тренера "Кременя", поэтому его подопечные в хорошем настроении подходили к игре.

Начало встречи шокировало всех поклонников Первой лиги. За шесть минут команды на двоих забили сразу три мяча. Хозяева открыли счет в своей первой атаке. Копытов мощным ударом попал в дальний угол – 1:0. Однако радовались подопечные Сысенко недолго. "Кремень" отыгрался благодаря голу Симона Галояна, который с нескольких метров расстрелял ворота.

На шестой минуте у врага своей бывшей команды забил нападающий Вивдич. Шмигельский подал с углового, а Александр расстрелял ворота – 2:1. Еще до перерыва Максим Горжуй своим точным ударом сделал преимущество "Полтавы" более комфортным - 3:1.

Во второй половине встречи подопечные Климовского не опустили руки, а продолжали искать свои возможности в атаке. Следует также отдать должное хозяевам, грамотно сбивавшим темп матча. Моментов после перерыва было мало. Можно вспомнить разве что удар Галояна в штангу.В компенсированное время окончательный результат в матче установил все тот же Копытов – 4:1.

"Полтава" - "Кремень" 4:1

Голы: Копытов (1, 90+1), Вивдич (6), Горжуй (21) - Галоян (4)

"Полтава" (стартовый состав): Варцаба - Бужин, Ходуля, Опанасенко, Мигунов, Даниленко, Шаповалов, Горжуй, Шмигельский, Копытов, Вивдич

"Кремень" (стартовый состав): Матус - Сидоренко, Лист, Азизов, Костюк, Панчишин, Савицкий, Жданович, Глоба, Галоян, Трофимюк