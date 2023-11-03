Интригующее противостояние в Каменце-Подольском, шанс реабилитироваться для Ингульца. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще пять матчей пятнадцатого тура в Первой лиге. Вашему вниманию анонс интригующих противостояний.

Группа А

"Металлист" - "Буковина"

04.11.2023. 12:00. "Авангард". г. Ужгород

Безвыигрышная клубная антирекордная серия "Металлиста" в Первой лиге длится 10 игр: 3 ничьих и 7 поражений. Ситуация у харьковчан действительно плачевна. Отставание от ближайшего преследователя составляет уже четыре очка, но чтобы подняться с последнего места нужно в оставшихся матчах до конца года набирать очки. "Буковина" в прошлом туре проявила характер и сыграла в сверхрезультативную ничью с бузовской "Нивой" 3:3. С наилучшей стороны показал себя опытный нападающий Василий Палагнюк. У черновицкого коллектива есть все шансы сразиться за Чемпионскую группу, поэтому с мотивацией у них проблем не будет.

"Эпицентр" - "Карпаты"

04.11.2023. 13:00. "Городской стадион им. Г. Тонкочеева". г. Каменец-Подольский

Один из самых ожидаемых матчей тура. Львовяне неделю назад не оставили шансы аутсайдеру группы. На "Украине" команда Маркевичей наконец-то сыграла в свое удовольствие. Тренерский штаб стремится в первую очередь привить подопечным умение играть с максимальной концентрацией, без права на ошибку. Пока ему это удается. "Эпицентр" в прошлом туре одержал волевую победу в Тернополе. Подопечные Нагорняка гнули свою линию и добились желаемого результата. Эта победа максимально обострила интригу в борьбе за третье место. В матче первого круга футболисты "Эпиентра" дали достойный бой львовянам, поэтому ожидаем, что и в субботу лидеру точно легко не будет. О недооценке соперника точно речь не идет.

"Подолье" - "Хуст"

04.11.2023. 14:00. "Подолье". г. Хмельницкий

Встреча команд, которые разочаровывают своими последними результатами. Подопечные Цыткина проиграли уже пять матчей подряд. Футболистам "Хуста" не хватает уверенности в своих силах. Моментами они играют неплохо, но провальные отрезки не позволяют набирать очки. Кадровый голод также сказывается. На уровне Первой лиги следует располагать больше квалифицированными игроками. У "Подолья" нет проблем с составом, но есть существенные проблемы с игрой. Завершилась домашняя беспроигрышная серия "Подолья" в Первой лиге, которая длилась 5 игр: 2 победы и 3 ничьи. Подопечные Костышина в кризисе. Надежды на сезон не сбываются. Шансов на Чемпионскую группу уже почти нет, но, прежде всего, стоит пытаться прогрессировать от матча к матчу.

Группа Б

"Горняк-Спорт" - "Диназ"

04.11.2023. 12:30. "Юность". г. Горишние Плавни

Вышгородцы в прошлом туре проявили себя с лучшей стороны против "Левого Берега". Подопечные Головка основной упор сделали на качественную игру в защите и не ошиблись. Ничья должна придать команде уверенность в своих силах. К тому же "Диназ" смог наконец подняться с последнего места. "Горняк-Спорт" проявил характер и отыгрался с 0:2 против "Виктории". Для подопечных Куценко это очень хороший результат, который показал, что с этим коллективом следует считаться. Таким образом, "Горняк-Спорт" прервал свою безничейную серию, которая длилась 15 игр: 5 побед и 10 ничьих. Сложно выделить фаворита в этом матче, но можно не сомневаться, что противостояние будет конкурентным.

"Металлург" - "Ингулец"

04.11.2023. 13:30. "Центральный". м. Умань

Петровцы сейчас находятся в кризисе. Подопечные Лупашко проиграли второй матч подряд. В прошлом туре "Ингулец" потерял первые очки в домашних матчах. Похоже, что лидеру группы не хватает мотивации на концовку сезона. Первые проблемы проявились в матче с Диназом, а игра с Мариуполем подтвердила эти опасения. Ощутимое территориальное преимущество лидера не помогло преодолеть простые и эффективные редуты ФСК "Мариуполь". Запорожцы неделю назад без проблем переиграли "Чернигов" и продолжили свою борьбу за топ-5. Ожидаем интересного противостояния, в котором гости имеют все шансы зацепиться за очки.