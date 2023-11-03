Кремень – Чернигов 2:1. Волевая победа хозяев

Соперники в нынешнем сезоне не радуют своими результатами. "Чернигов" занимает последнее место в группе, поэтому результат этого противостояния выходил на первый план.

Команды начали игру осторожно, но это неудивительно, если учитывать важность противостояния. Было много борьбы в центре поля, но без продвижения вперед. Пытались больше комбинировать хозяева, но у них мало что получалось. Ошибки в переходной фазе не позволяли соперникам создавать остроту в заключительной трети поля. Все шло к тому, что первый тайм завершится без голов, но Виталий Ментей шикарным ударом из-за пределов штрафной попал в верхний угол – 0:1.

После перерыва прогнозируемо больше контролировали мяч хозяева, но с позиционным футболом у них были значительные проблемы. Нарушения правил сбивали и без того медленный тем матча. На 61-й минуте после ошибки Рощинского сравнял счет хавбек Андрей Киреев – 1:1. Угловой помог хозяевам отличиться. На 70-й минуте подопечные Климовского заработали одиннадцатиметровый за фол Романченко против Трофимюка. К тому же, для Анатолия это было уже второе предупреждение. Пенальти уверенно реализовал Азизов – 2:1. В итоге, матч завершился победой "Кремня".

"Кремень" - "Чернигов" 2:1

Голы: Киреев (61), Азизов (71, пен) - Ментей (71)

Удаление: Романченко (70)

"Кремень" (стартовый состав): Артем Матус, Андрей Киреев, Мирослав Трофимюк, Орест Панчишин, Симон Галоян, Даниил Сидоренко, Давронбек Азизов, Алексей Жданович, Андрей Глоба, Артем Товкач, Юрий Дудник

ФК "Чернигов" (стартовый состав): Александр Рощинский, Максим Шумило, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко, Андрей Макаренко, Кирилл Кривобороденко, Павел Федосов, Виталий Ментей, Никита Посмашный , Алексей Зенченко, Максим Сердюк