Агробизнес – Нива Тернополь 2:1. Подопечные Чижевского продолжают удивлять

Поединок второй и седьмой команды группы А. "Агробизнес" неожиданно поднялся на второе место, но тернопольский коллектив для подопечных Чижевского неудобный соперник. "Агробизнес" не побеждает "Ниву" на протяжении трех матчей Первой лиги (2 ничьих и поражение).

Первая половина встречи не была богата событиями. Казалось, что на перерыв соперники уйдут с нулями на табло, но все изменил эпизод на 39-й минуте. Кузьмин подал, а Свистун пробил в ближний угол – 1:0. Первым номером играли гости, но ошибка в защите разрушила все планы подопечным Стахива. Кристиан Свистун забивает во втором матче подряд.

В начале второго тайма мог увеличивать преимущество "Агробизнеса" Шостак, но он не смог переиграть опытного Механива. С позиционным футболом у тернопольского коллектива уже очередной тур подряд были существенные проблемы. За счет чего гости старались забивать? Ответа на этот вопрос не последовало. На 87-й минуте замена помогла "Ниве" сравнять счет. Вольский выиграл борьбу у Белого и забил в пустые ворота – 1:1. Однако уже в компенсированное время после ошибки Механива в пустые ворота забил Бариляк - 2:1. Все-таки дожали своего соперника хозяева.

"Агробизнес" - "Нива" Тернополь 2:1

Голы: Свистун (39), Бариляк (90+1) - Вольский (87)

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович - Белый, Даценко, Заец, Теплый, Свистун, Тишининов, Толочко, Галенков, Шостак, Кузьмин

"Нива" Тернополь (стартовый состав): Механив – Зинь, Махинка, Мудрый, Гатала, Соколов, Танчак, Хруставка, Бороденко, Волохатый, Галадей